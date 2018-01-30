عملکرد دستگاهها درقانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، مسعود هندیان در تشریح برنامه استانداری هرمزگان برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در رابطه با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیان داشت: آئین نامه این دستورالعل از سوی معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به منظور برنامه ریزی دستگاه های دولتی و عمومی، سازمان ها،نهادها، بانک ها و شهرداری ها در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان و تشویق و ترغیب دستگاه های برتر در این زمینه ابلاغ شده است.

وی در خصوص چگونگی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان بر اساس این دستورالعمل، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی و در قالب پنج شاخص اصلی اطلاع رسانی، ارائه خدمات، نظرسنجی، رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان و آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزیدر راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرکل اموراقتصادی استانداری هرمزگان اظهارداشت: معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری به عنوان قائم مقام، دفترهماهنگی امور اقتصادی به عنوان دبیر شورای ارزیابی استانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان، شورای اسلامی شهر و صداو سیمای استان عملکرد دستگاه های اجرایی استان را در خصوص این قانون مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

هندیان بیان داشت: پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در پیاده سازی شاخصهای مورد نظر در این دستورالعمل دستگاه های برتر استان معرفی و از آنهاطی مراسمی تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: عملکرد دستگاه های اجرایی هرمزگان در پیاده سازی دستورالعمل ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس معیارهای ۳۵ گانه این قانون مورد سنجش و پایش قرار می گیرد.

مدیرکل اموراقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی هرمزگان در پیاده سازی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی در پیاده سازی قانون مذکور شاخص های مهمی چون اطلاع رسانی، ارائه خدمات، نظرسنجی رسیدگی به شکایت و آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان را به صورت ویژه مورد اهتمام قرار دهند.

هندیان در خصوص ارزیابی شاخص اطلاع رسانی در دستگاه های اجرایی گفت: مستندسازی فرآیندها، اطلاع رسانی زمان و هزینه خدمات، اعلام مرجع رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک، راه اندازی پیشخوان اطلاع رسانی و تهیه منشور حقوق مراجعه کنندگان از مهمترین عناوینی است که باید در شاخص اطلاع رسانی توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی براساس شاخص ارائه خدمات، اظهارداشت: در شاخص ارزیابی خدمات عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس عملکردآنها در رابطه با اختصاص فضای مناسب، کاهش زمان خدمات رسانی، ارائه خدمات نوآورانه و تفویض اختیار به مراجع غیردولتی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.

مدیرکل اموراقتصادی استانداری هرمزگان در رابطه با شاخص نظرسنجی ارزیابی دستگاه های اجرایی، بیان داشت: نظرسنجی از مراجعه کنندگان به روش حضوری ویا الکترونیک و انعکاس آن به مراجع ذیربط از جمله معیار هایی است که براساس شاخص نظر سنجی دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

هندیان در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص رسیدگی به شکایات افزود: ایجاد واحد رسیدگی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری و تأثیر نتایج آن بر بخش های مرتبط از جمله معیار مهمی است که عملکرد دستگاه های اجرایی براساس شاخص رسیدگی به شکایات مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.

وی در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان، خاطرنشان کرد: تدوین برنامه های سالیانه، دستورالعمل اجرایی و اصلاح روش های اجرا، برگزاری جلسات آموزشی و تهیه منشور اخلاقی در دستگاه مربوطه از جمله معیار های مهمی است که بر اساس شاخص آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.