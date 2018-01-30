جشنواره عمار به استقبال دهه فجر رفت/ معرفی فیلم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «بهمن ۶۰» به کارگردانی ایمان گودرزی اولین اثر این مجموعه فیلم است. این اثر درباره مقاومت مردم آمل در برابر حمله گروهک های تروریستی در دهه ۶۰ تولید شده و در آن به سیر این رویداد بسیار مهم تاریخ انقلاب پرداخته می‌شود.

مستند ۵۲ دقیقه‌ای «طیبه» به کارگردانی امین کفاش‌زاده، اثر دیگر بسته فیلم جشنواره عمار است. این مستند به فعالیت‌ها و مبارزات شهیده طیبه واعظی در دوران انقلاب می‌پردازد که بر اثر شکنجه به شهادت می‌رسد. «مرا بکشید اما چادرم را برندارید» جمله‌ای است که شهیده طیبه واعظی خطاب به مأموران ساواک حین دستگیری‌اش بیان کرده است.

مستند «پایان غرور» به کارگردانی محمدمهدی خالقی، دیگر اثر این مجموعه فیلم است که در مورد یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی ساخته شده است.

«پایان غرور» روایتی از سال های ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رییس جمهوری کشور است و به اتفاقاتی که در طول دوره او رخ داده و سرانجام عزل و فرارش از کشور می پردازد.

فیلم داستانی «تک خوان» به کارگردانی سید مهدی حسینی یکی دیگر از آثار بسته فیلم جشنواره عمار برای دهه فجر است. این فیلم داستانی، ماجرای پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که قرار است در روز راهپیمایی و به صورت زنده به همراه گروه سرود مدرسه‌شان، برای مردم، اجرا داشته باشند. بازیگوشی‌ها و شیطنت های این پسربچه که خط اصلی داستان را شکل می‌دهد، سبب می‌شود تا اتفاقاتی در مسیر راهپیمایی، اجرای او را با مشکلات و موانعی روبرو کند.

اثر داستانی «روزهای بارانی» به کارگردانی عبدالله عزیزی دیگر اثر این مجموعه است. این فیلم داستانی، برشی از زندگی دانشجوی شهید، رسول خلیل آبادی است که در فقدان والدین خود، با خواهرش زندگی می کرده و در کنار درس، برای امرار معاش قالی بافی می کرده است.

انیمیشن های «وحید»، «آقای شاه»، «جنگ در خیابان» و نماهنگ های «بر پا خیز» و «جاودانه‌های فجر» نیز دیگر آثار بسته فیلم جشنواره عمار برای دهه فجر است.

علاقمندان جهت دریافت و اکران این آثار می‌توانند به سامانه اکران مردمی جشنواره عمار به نشانی Ekran.ammarfilm.ir مراجعه کنند.