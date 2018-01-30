انسجام فکری و عملی در حوزه روابط عمومی های خراسان جنوبی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی در همایش تجلیل از روابط عمومی های برتر دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهارکرد: روابط عمومی ها تنظیم روابط درون و برون سازمانی بخشی از فضای عمومی جامعه را مدیریت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها باید به صورت تخصصی در این پست خدمت کنند، ادامه داد: در دستگاه های اجرایی متاسفانه در همه بخش ها حدود ۲۵ درصد نیروهای کارآمد وجود دارند.

وی ادامه داد: کارآمدی لازم در بین نیروها وجود ندارد و متاسفانه این مرتبط به یک بخش و دستگاه نمی شود و یک مشکل عمومی در دستگاه های اجرایی است.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مدیران باید نوع نگاه عمیق و تخصصی به روابط عمومی داشته باشند، تصریح کرد: روابط عمومی ها باید نگاه مدیران را به این سمت سوق دهند که همه اقدامات برای مردم و اثرگذاری در زندگی آنان و تقویت امید و آسایش در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی موفق یک روابط عمومی پاسخگو است، بیان کرد: باید یک انسجام فکری و عملی در حوزه روابط عمومی ها شکل بگیرد که در این صورت مجموعه اقدامات دستگاه ها به عنوان مجموعه حاکمیتی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد تشکلی قوی برای دفاع از جایگاه روابط عمومی ها مورد نیاز است، ادامه داد: روابط عمومی ها برای تنظیم روابط باید تحلیل درستی از فضای عمومی جامعه در اختیار داشته و تحلیل گر مسائل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه باشند.

حسینی بیان کرد: هم افزایی جامعه در حکت به سمت امید و تعالی دچار چالش است که باید به این مهم پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر تمام افکار روی لیست پروژه های عمرانی است، عنوان کرد: باید جستجو کنیم به لحاظ تاریخی در دهه ۵۷ چه اتفاقاتی رخ داده که این مناسبت نامگذاری شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نقش اول انقلاب را مردم داشته اند، گفت: باید در گرامیداشت این دهه نیز جایگاه مردم را مورد توجه قرار دهیم.

حسینی تصریح کرد: باید توجه کرد که بحث اخلاق، دین، نوع نگاه همیاری و همکاری را چه جایگاهی برای آن در این دهه قائل هستیم؟