قیمت سکه افزایش یافت/ دلار به ۴۵۲۲ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه قیمت انواع سکه افزایش یافت، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود ۲۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۳۳۳ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۸۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۴۱ هزار تومان، نیم سکه با حدود ۲۰۰۰ تومان افزایش ۷۲۹ هزار و ۱۶۷ تومان، ربع سکه ۴۳۴ هزار و ۹۹ تومان و سکه یک گرمی با حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش ۲۹۰ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.

همچنین نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۴۵ دلار و ۷۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۴ هزار و ۳۶۰ تومان است.

قیمت هر دلار نیز ۴۵۲۲ تومان، یورو ۵۷۷۰ تومان، پوند ۶۵۵۵ تومان، درهم امارات ۱۲۶۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۴۷ تومان است.