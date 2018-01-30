چهارمین یادواره ۲۲ شهید انقلاب اسلامی یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع ظهر امروز در جلسه دیدار روسای کمیته های بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان یزد با امام جمعه یزد با اشاره به تشکیل ۳۰ کمیته برای برگزاری برنامه های دهه فجر در یزد اظهار داشت: مهمترین برنامه های این ایام، بزرگداشت و برگزاری یادواره برای شهدای انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: به همین منظور چهارمین یادواره ۲۲ شهید انقلاب اسلامی استان یزد در مسجد حظیره به عنوان پایگاه انقلاب اسلامی برگزار می شود.

زارع بیان کرد: مراسم مهمانی لاله ها نیز از برنامه های شاخص دهه فجر است که در ۱۹ بهمن به طور همزمان در ۳۶۲ گلزار شهدا در سراسر استان برگزار می شود.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد با معرفی شاخص ترین برنامه های کمیته های برگزاری مراسم سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی در استان یزد اظهار داشت: امسال برنامه ویژه استقبال نمادین از امام خمینی (ره)، در فرودگاه شهید صدوقی یزد به شکلی متفاوت از سالهای قبل برگزار می شود.

وی ادامه داد: زنگ انقلاب نیز در همه مدارس استان یزد برگزار می شود که این مراسم به طور نمادین با حضور استاندار یزد در یکی از مدارس استان برگزار خواهد شد.

زارع خواستار برگزاری مراسم های این ایام با محوریت مساجد و مدارس شد و افزود: باید مردم محوری در این مراسم ها مورد توجه قرار گیرد.