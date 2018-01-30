زهکشی ۲۲ هزار هکتار از اراضی گلستان/ حق آبه گلستان دزیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای توسعه بخش کشاورزی گلستان نیازمند جذب اعتبارات از منابع ملی هستیم و منابع استانی پاسخگوی این بخش نیست.

وی افزود: برای عملیاتی کردن طرح‌های حوزه کشاورزی جزو نخستین دستگاه‌های اجرائی در استان هستیم که بر اساس کمبودهای حوزه کشارزی استان، اقدام به جذب اعتبار کرده‌ایم.

مهاجر ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول در استان تولید می‌شود که ۳۲ درصد آن، سهم اشتغال، ۸۵ درصد نیاز غذایی و ۲۴ درصد سهم تولید ناخالص استانی را مرتفع می‌کند.

وی گفت: در زمینه تولید سویا نیز گلستان با تولید ۶.۰۳ دهم درصد مقام اول و در بخش تولید کلزا با تولید ۱۹.۳ درصد و گندم با تولید ۱۳ درصد رتبه اول تا دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در همین راستا، گلستان در تولید گوشت مرغ نیز رتبه سوم کشوری را دارا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، با بیان اینکه در رابطه با ارزش افزوده تولیدات کشاورزی رشد قابل مشاهده‌ای داشته‌ایم، گفت: پتانسیل کشاورزی در گلستان بسیار قوی است و ضروری است سرمایه گذاری در این بخش تقویت شود.

۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای زهکشی ۲۲ هزار هکتار اراضی

وی در رابطه با صرف بودجه برای زهکشی در نواحی مرزی استان گفت: زهکشی یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی است که در این مدت ۲۲ هزار هکتار از ۲۸۰ هزار هکتار اراضی در نظر گرفته شده که مصوب سفر ریاست جمهوری به استان بود، با مبلغ ۴۷ میلیارد تومان زهکشی شده است، که ۱۲ هزار هکتار آن صددرصد اجرائی شده و ۱۰ هزار هکتار دیگر نیز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهاجر با اشاره به اینکه مناطق زهکشی شده نیازمند آب نیست، گفت: با توجه به اینکه زمین‌های زهکشی شده شور هستند، چنانچه این طرح در این مناطق به اجرا درنیاید موجب سوختگی ریشه محصول شده و کشاورزان را متضرر می‌کند.

وی گفت: زهکشی موجب افزایش میزان تولید شده و اثرات فیلتراسیون مناطق زهکشی شده، شوری خاک را به کانال‌ها انتقال می‌دهند که در نتیجه آن محصول آسیب نمی‌بیند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اترک محور توسعه کشاورزی استان، است، اظهار کرد: در گذشته این رودخانه ۲۸۰ میلیون متر مکعب سهمیه آب داشت که بر اثر کوتاهی مدیران قبلی در بخش آب و کشاورزی، مناطق نزدیک اترک با بحران آب مواجه شدند، که امروز به معضلی برای ساکنان آن تبدیل شده است.

مهاجر گفت: با احداث دو سد شیرین دره و آب بدیل که در خراسان رضوی و شمالی احداث شد، حق آبه گلستان بسیار کاهش پیدا کرد که کشاورزی ۲۵ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد و به نوعی حق آبه گلستان دزدیده شد.

وی گفت: با اخذ مجوز از شرکت آب منطقه‌ای برای دو هزار و ۵۲۰ هکتار از این اراضی تامین آب انجام شد، که عملیات اجرا و انتقال آن و ایجاد شبکه آبیاری در یک هزار و ۳۵۰ هکتار در منطقه آق تپه به اجرا درآمد.

مهاجر در رابطه با احیای کشت پنبه در استان گلستان، گفت: زمینه مساعدی برای شروع دوباره کشت این محصول در استان فراهم شده است تا کشت آن از زمین‌های درجه سه به زمین‌های درجه یک کشیده شود.