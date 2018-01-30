به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی بعدازظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای تعمیر و تجهیز مدارس اردبیل تصریح کرد: ۱۶ پروژه آموزشی و پرورشی در قالب ۶۰ کلاس درس با زیربنای هفت هزار و ۸۶۱ مترمربع آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: این پروژهها شامل مقاومسازی مدرسه نبوت آراللو در اردبیل، مقاومسازی مدرسه امام خمینی شاهرود خلخال، محوطهسازی مدرسه آقبلاق اردبیل و حصار کشی و محوطهسازی مدرسه مالک اشتر اولتان درپارسآباد است.
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان به غیر از پروژههای ذکر شده بهرهبرداری مدرسه شبانهروزی خلخال، مدرسه سه کلاسه آل هاشم خلخال، مدرسه خیری محسنی کوثر، مدرسه ۱۷ شهریور گرمی، دو مدرسه قاضی آبی بیگلو و امام علی (ع) نمین، کارگاه هنرستان بهار نیر و نمازخانه فضیلت سرعین پیش بینی شده است.
لطفی با اذعان به تکمیل چند مدرسه روستایی افزود: مدارس روستاهای ونن، کبودچی و ساجرود خلخال و اسماعیل کندی پارسآباد نیز در این ایام به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی متذکر شد: از پروژههای ذکر شده سه طرح توسط بنیاد برکت، چهار طرح توسط خیرین و مابقی از محل اعتبارات ملی تکمیلشده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین به تکمیل استانداردسازی سیستم گرمایشی ۶۷ باب مدرسه نیز اشاره کرد و افزود: سیستم گرمایش ۲۹ باب مدرسه در مشگین شهر، ۲۲باب مدرسه در پارسآباد و ۱۶ باب در اردبیل تکمیلشده است.
وی جمع ارزش ریالی پروژههای دهه فجر را ۱۱۶ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در دهه فجر احداث دو مدرسه در مسکن مهر پیله سهران و شام اسبی با ۱۲ کلاس درس کلنگ زنی میشود.
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