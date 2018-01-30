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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

امیر قلعه نویی:

اذیت شدیم تا نماینده هند را بردیم/خوشحالم سهمیه ایران راحفظ کردیم

اذیت شدیم تا نماینده هند را بردیم/خوشحالم سهمیه ایران راحفظ کردیم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خوشحالم توانستیم با پیروزی برابر نماینده هند سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا را حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی سه بر یک عصر سه شنبه تیمش برابر نماینده هند و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: قبل از هر چیز باید از مجموعه باشگاه ذوب آهن به خاطر آماده سازی ورزشگاه فولادشهر تشکر می کنم.

وی ادامه داد: بازیکنانم به خاطر اینکه بازی حذفی بود تحت فشار زیادی قرار داشتند اما خوشحالم که توانستیم سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا را حفظ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: حریف بازی بسته ای داشت و با روش یک به ۱۰ بازی می کرد. ضمن اینکه توپ های ما هم به گل تبدیل نمی شد اما در دقایق پایانی به گل رسیدیم.

امیر قلعه نویی در مورد فشاری که روی خودش بود گفت: واقعا در این بازی اذیت شدم. هم اینکه سرما زیاد بود و هم اینکه توپ هایمان به گل تبدیل نمی شد. با این حال خوشحالم که به پیروزی رسیدیم و امیدوارم نماینده خوبی برای ایران باشیم. 

کد مطلب 4214814
رضا خسروي

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