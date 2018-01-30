ماهواره های آمریکا در معرض خطر حمله چین و روسیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه امریکن فری بیکن با انتشار مقاله ای به نقل از پنتاگون معترف شد که چین و روسیه به زودی به فناوری انهدام ماهواره های آمریکایی مستقر در مدار زمین دست پیدا خواهند کرد.

مدیر ستاد مشترک اطلاعاتی آمریکا با ارسال گزارشی در خصوص رشد روزافزون تهدیدات تسلیحات ضد ماهواره ای آمریکا اعلام کرده است که روسیه و چین به زودی توانایی از کار انداختن یا نابودی کامل ماهواره های فعال آمریکا در جو زمین را به دست خواهند آورد.

به گفته این مدیر ارشد دستگاه اطلاعاتی آمریکا، این توانایی نهایتا تا سال ۲۰۲۰ برای چین و روسیه حاصل خواهد شد.

لازم به ذکر است «دن کوتز» مدیر سازمان سیا نیز در ماه مه سال گذشته میلادی گزارشی هشدار آمیز با همین مضمون را برای مقام های ارشد دولت آمریکا ارسال کرده بود.

در متن گزارش کوتز اشاره شده بود که تمام ماهواره های آمریکایی در جو زمین با کاربری های تجاری، نظامی و اطلاعاتی در معرض خطر حمله قرار دارند که به گفته وی این بخشی از دکترین جنگی آینده علیه آمریکا خواهد بود.