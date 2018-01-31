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۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

مدیر کل ارشاد اسلامی اردبیل با مهر مطرح کرد؛

امکان استفاده مجدد از سینما ایران در اردبیل وجود ندارد

امکان استفاده مجدد از سینما ایران در اردبیل وجود ندارد

اردبیل- مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: امکان استفاده مجدد از سینما ایران در شهر اردبیل وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی ظهر چهارشنبه در حاشیه تشریح برنامه های جشنواره فیلم های فجر در اردبیل و در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متاسفانه سینما ایران فرسوده شده و کل ساختمان ۴۸۰ متر مربع است.

وی افزود: با تعریض کوچه مجاور کل فضای باقی مانده ۳۰۰ متر خواهد بود که برای سینما مطلوب نبوده و امکان تحقق مجدد کاربری فراهم نیست.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: هر چند شهرداری مالک سه دانگ سینما است اما برای تغییر کاربری نیز تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.

اسحاقی تاکید کرد: ارشاد اسلامی موافق استفاده از این فضا برای کاربری فرهنگی است و حاضر به موافقت اصولی راه اندازی بازارچه مد و لباس یا کتاب هستیم.

وی با تاکید به اینکه پارکینگ مجاور سینما تعلقی به این بنا ندارد، اضافه کرد: به منظور استفاده از این مکان حتی حاضر به تهاتر زمین با مالک هستیم.

کد مطلب 4215477
محمد میرزایی ناطق

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