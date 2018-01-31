امکان استفاده مجدد از سینما ایران در اردبیل وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی ظهر چهارشنبه در حاشیه تشریح برنامه های جشنواره فیلم های فجر در اردبیل و در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متاسفانه سینما ایران فرسوده شده و کل ساختمان ۴۸۰ متر مربع است.

وی افزود: با تعریض کوچه مجاور کل فضای باقی مانده ۳۰۰ متر خواهد بود که برای سینما مطلوب نبوده و امکان تحقق مجدد کاربری فراهم نیست.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: هر چند شهرداری مالک سه دانگ سینما است اما برای تغییر کاربری نیز تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.

اسحاقی تاکید کرد: ارشاد اسلامی موافق استفاده از این فضا برای کاربری فرهنگی است و حاضر به موافقت اصولی راه اندازی بازارچه مد و لباس یا کتاب هستیم.

وی با تاکید به اینکه پارکینگ مجاور سینما تعلقی به این بنا ندارد، اضافه کرد: به منظور استفاده از این مکان حتی حاضر به تهاتر زمین با مالک هستیم.