«کوچه های بنی هاشم» در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه «کوچه های بنی هاشم» ظهر چهارشنبه و هم زمان با ایام فاطمیه و با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ورامین و جمعی از مسئولین این شهرستان افتتاح شد.

نماینده ولی فقیه در ورامین طی سخنانی در این آیین ضمن تقدیر از برپایی نمایشگاه «کوچه های بنی هاشم» اظهار داشت: سبک زندگی دینی و اسلامی از نیازهای جامعه امروزی است و برپایی چنین نمایشگاه هایی نقشی موثر در الگوپذیری افراد جامعه به ویژه جوانان دارد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی تعظیم شعائر مذهبی و تبیین معارف اسلامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز دشمنان با تمام توان به جنگ فرهنگ، ارزش ها و اعتقادات ما آمده اند و در این عرصه، الگوپذیری از اهل بیت و توسل به سیر آن بزرگواران می تواند، در این راه موثر باشد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در محل جدید و در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع برپا شده است و در این نمایشگاه المان های نمادین غدیر خم، باغ فدک، مباهله، بیت پیامبر(ص) ،سقیفه بنی ساعده، مسجدالنبی(ص) ،کوچه بنی هاشم(ع) ،ضربت سیلی، بیت امیرالمومنین(ع) ، بیت امام صادق (ع) ، تشییع نمادین حضرت زهرا(س) ،بیت الاحزان، قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ، خیمه حضرت ولیعصر (عج) و ... ازجمله المان های استفاده شده در این نمایشگاه است.

این نمایشگاه تا دوم اسفند و در ساعات ۱۰ تا ۱۲ و از ۱۶ تا ۲۰ و به آدرس ورامین ، خیابان شهدا روبروی خیابان مهدیه پذیرای علاقمندان است.