سفر نمایندگان وزارت خارجه کره شمالی به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک تیم دو نفره متشکل از نماینده ویژه کره شمالی به همراه مدیر بخش اروپای وزارت خارجه این کشور به مناسبت هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک میان مسکو و پیونگ یانگ و جهت انجام رایزنی در خصوص موضوعات مختلف امروز کره شمالی را به مقصد روسیه ترک کردند.

سفارت کره شمالی در روسیه با اعلام این خبر در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت: (هیات) نمایندگی (کره شمالی) جهت انجام مذاکرات در وزارت خارجه روسیه در خصوص مسائل مهم در همکاری دوجانبه دو کشور به سمت روسیه پرواز کردند.

این درحالیست که «ایگور مورگولوف» معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه تفصیلی خود که در اواخر ماه ژانویه انجام شد، به سفر این هیات نمایندگی پیش از بازی های المپیک زمستانی اشاره ای نکرد.

لازم به ذکر است، پیشتر در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز یک هیات عالیرتبه روسیه متشکل از نماینده وزارت دفاع و «ویکتور گالگانوف»، رئیس مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه به کره شمالی سفر کرده بودند.

هنوز جزئیاتی از سفر هیات اعزامی از کره شمالی به مسکو و محورهای دقیق مذاکرات دو طرف در این دیدار منتشر نشده است.