حل مشکل ۲۰ ساله تعاونی مسکن فرهنگیان ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ورامین طی سخنانی اظهار داشت ضمن تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر، گفت: دشمن دائما در حال توطئه علیه نظام اسلامی است و مقابله با این توطئه ها نیاز به هوشیاری همه اقشار مردم و نیز مسئولین دارد.

وی ادامه داد: گوش به فرمان رهبری باشیم از آرمان‌های رهبری و انقلاب جدا نشویم هرکس از رهبری جدا شد به بی‌راه رفت رهبری چراغ هدایت است.

شهردار ورامین، که ۳ ماه است به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده است، گفت: در مدت سه‌ماهه تمام سعی خود را در حل مشکلات مردم داشتیم و بر تسریع در امور مردم تاکید داشتیم، باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم مجموعه شهرداری را بپذیرند و در کنار مجموعه شهرداری قرار گیرند و در این صورت می‌توان پیشرفت کرد مشکلات را رفع کرد.

شهردار ورامین خط قرمز مدیریت شهری این شهر را مردم دانست و اضافه کرد:ظام جمهوری اسلامی هرچه دارد از مردم است، پس باید تکریم مردم انجام شود به مردم جواب قانع‌کننده باید داده شود و مشکلات آن‌ها رفع شود، هزینه‌ها و خرج‌کردهای شهرداری از پول مردم تأمین می‌شود و نباید گذاشت پول و بیت‌المال از بین برود و بیهوده خرج شود.

دهقان گفت: در مدت ۳ ماه مدیریت در شهرداری ورامین ۸۰۰۰ تن آسفالت در کوچه و معابر ریخته شده و سعی کردیم مبلمان شهری را تعویض و یا رنگ‌آموزی کنیم تا سیمای شهر عوض شود، کمربندی جنوبی ورامین به طول ۱۵ کیلومتر که در سفر استاندار تهران مصوب‌ شده است، را در سال ۹۷ آغاز خواهیم کرد.

وی در خصوص مشکل تعاونی مسکن فرهنگیان که مدت ۲۰ سال روی زمین‌ مانده است، گفت: این زمین ها تعیین تکلیف شد و در جلسه‌ای که با استاندار داشتم پروژه را توضیح دادم و مجوز الحاق به بافت شهری را گرفتیم.