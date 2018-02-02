افراط گرایی در برداشت نادرست از دین ریشه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی خلیل رییس دفتر مرکزی حزب وحدت اسلامی افغانستان در بیست و نهمین کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی و دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم با بیان افراطی گری ریشه در بی عدالتی و بی سوادی دارد افزود: جریان های افراطی با استفاده ابزاری از دین و آموزه های دینی پیروان تمامی مذاهب و فرق اسلامی را تکفیر می کنند.

وی تاکید کرد: آنها با راه انداختن کشتار مردم اسلامی در افغانستان، عراق و سویه جوی خون راه انداخته اند.

علی خلیل خاطر نشان کرد: با اقدامات وحشیانه بخش بزرگی از کشورهای جهان و آسیایی تحت تاثیر اقدامات افرطی قرار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: تروریست ها هر از گاهی با راه اندازی اقدامات تروریستی از ملت افغانستان قربانی می گیرند. باور ما این است که افراط گرایی در جهل و بی سواد، تبعیض و برداشت نادرست از دین ریشه دارد و احزاب می توانند در محو بی سوادی گام های مثبت بردارند و در مسیر ریشه کن کردن تبعیض و استبداد سیاسی نقشی مهم ایفا کنند.