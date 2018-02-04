۱۰ کشته و زخمی در درگیری ارتش لیبی و عناصر مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال درگیری میان نیروهای ارتش لیبی و افراد مسلحی که گفته می شود وابسته به گروه تروریستی داعش بوده دست کم ۲ سرباز لیبیایی به همراه سه تن از عناصر مسلح کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند.

این درگیری ها طی دو روز گذشته در نزدیکی میدان نفتی «الظهره» واقع در جنوب شرق لیبی به وقوع پیوست. این میدان نفتی به صورت مشترک میان یک نهاد نفتی دولتی و سه شرکت آمریکایی اداره می شود. لیبی در حال حاضر شاهد فعالیت ۲ دولت است که تنها یکی از آنها مورد حمایت بین المللی قرار دارد.

یگان هایی که وظیفه حمایت از این تأسیسات نفتی را بر عهده دارند وابسته به دولت در شرق کشور محسوب می شوند این در حالیست که دولت مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس واقع در غرب لیبی قرار دارد.