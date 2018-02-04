علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تساوی تیم فولاد برابر صنعت نفت پرداخت و تاکید کرد که پنالتی دقیقه ۹۰ فولاد اشتباه نبوده است. اژدری زاده همچنین با اشاره به اینکه فولاد مستحق کسب عنوان نایب قهرمانی است، اظهار امیدواری کرد سیستم ویدئو چک در داوری فوتبال ایران اجرایی شود.

مشروح گفتگوی اژدری زاده در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - هفته بیست و دوم را با تساوی برابر صنعت نفت تمام کردید؟ آیا از این نتیجه راضی هستید؟

- علیرضا اژدری زاده: می شد که نتیجه بهتری در بازی رقم بخورد. و با یک برد جایگاه دومی خود را تثبیت کنیم ولی فوتبال بالا و پایین دارد. خوشحالیم که یک امتیاز گرفتیم و به بازی های بعد امیدواریم تا بالای جدول را برای خودمان کنیم. بازی درگیرانه ای با صنعت نفت داشتیم و یک امتیاز هم می تواند خوب باشد.

* منظورتان از اینکه بالای جدول را از آن خود کنید دقیقا چه جایگاه و رده ای است؟

- باتوجه به پتانسیلی که تیم فولاد تا الان از خودش نشان داده است و با همدلی و صمیمیت بین اعضای تیم و باشگاه، دوست داریم رتبه دوم را حفظ کنیم. البته می دانیم در نیم فصل دوم کار سخت تر است. تیم های دیگر مثل پارس جنوبی و ذوب آهن هم نشان داده اند که خوب و با کیفیت هستند. در یک رقابت خوب، خودمان را مستحق می دانیم رده دوم جدول را به دست بیاوریم.

* با این تفاسیر دیگر شانسی برای گرفتن پرسپولیس و کسب عنوان قهرمانی برای تیم خودتان قائل نیستید؟

- وقتی فاصله زیاد باشد کسب عنوان قهرمانی سخت است ولی در فوتبال چیزی مشخص نیست. باید به همین روند خوب ادامه بدهیم و بردهایمان را حفظ کنیم. کاش در بازی با صنعت نفت پیروز می شدیم تا حتی برای قهرمانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

* اعضای تیم صنعت نفت به پنالتی فولاد خوزستان در دقایق پایانی اعتراض داشتند. آیا تصمیم داور در اعلام پنالتی درست بود؟

- در فوتبال اشتباهات داوری وجود دارد ولی اعتقادم این است که داور در صحنه پنالتی اشتباه نکرد. باید به تصمیم داور احترام گذاشته شود. کاش هرچه زودتر سیستم ویدئو چک در داوری های فوتبال ایران اجرایی شود تا نتایج مسابقات با اطمینان بیشتری رقم بخورد. تا وقتی هم ویدئو چک نیامده است باید به رای داور احترام بگذاریم همانطور که ما در بازی با گسترش فولاد به داور احترام گذاشتیم در حالی که او خطای واضح «هند» را در محوطه جریمه حریف ندید. ما بعد از آن بازی نامه اعتراضی را به فدراسیون ارسال کردیم ولی پذیرفتیم که بازی با تساوی یک - یک تمام شود. در بازی دیروز هم داور در ۹۰ دقیقه خوب سوت زد.

* چرا داور بازی فولاد با صنعت نفت چند ساعت قبل از شروع این مسابقه به یکباره تغییر کرد؟

- چیزی که من متوجه شدم این بود که آقای حسین زرگر بیمار شده بودند و با آن شرایط نمی توانست بازی را قضاوت کند.

* داوود نوشی صوفیانی دروازه بان صنعت نفت در مصاحبه ای مدعی شده نمی خواستند فولاد در این مسابقه ببازد.

- چرا ما نباید ببازیم؟ مگر فولاد می باخت چه اتفاقی می افتاد؟ فوتبال یک رقابت است و برد و باخت دارد. هیچکس به تیمی تعهد ندارد که همیشه برنده باشد. شاید اشتباهات داوری وجود داشته باشد ولی غرض ورزی نیست. دوستان ما که اظهارنظر می کنند باید دقت داشته باشند که اشتباهات داوری جزوی از فوتبال است. هرچند بازهم تاکید می کنم که قضاوت آقای اکبریان در بازی روز گذشته بی نقص بود.

* سیروس پورموسوی سرمربی فولاد در چند مصاحبه اعلام کرده است که هدایت ممبینی و کاظم طالقانی اعضای خوزستانی هیات رئیسه فدراسیون از تیم های خوزستانی حمایت نمی کنند. آیا شما هم با پورموسوی هم عقیده هستید؟

- وقتی یک تیم نماینده یک استان است باید همه حامی آن باشند از استاندار گرفته تا سایر مسئولان. انتظار این است که از تیم استان حمایت شود چون در نهایت نتیجه یک تیم هم جزو بیلان کاری آن استان محسوب می شود. ممبینی و طالقانی از دوستان ما هستند و انتظارمان این است که نقش حمایتی داشته باشند و تلاش کنند تیم های استان کمتر ضرر و زیان ببینند و اگر لازم است حمایت کنند.

* منظور شما از حمایت چیست؟ آیا انتظار دارید به عنوان مثال طالقانی و ممبینی نتایج را تغییر دهند و یا در قضاوت داوران دخالت کنند؟

- خیر، اصلا منظور ما این نیست. بهترین مسابقه برای من مسابقه ای است که داوران به خاطر بهترین قضاوت خود در آن برنده باشند حالا چه این نتیجه برای فولاد باخت باشد یا برد. ما چیزی غیر از این نمی خواهیم و حتی در جلسات خصوصی با مسئولان و یا ناظران مسابقات هم اینرا گفته ایم. ما از مجموعه فدراسیون فوتبال چیزی نمی خواهیم جز اینکه داوران خوب قضاوت کنند. اگر هم انتظاری از ممبینی و طالقانی هست، در همین جهت است تا هرکس به حقش برسد.

* پورموسوی در نشست خبری بعد از بازی با صنعت نفت گفت که فولاد غریب است. آیا شما هم اعتقاد دارید باشگاه فولاد غریب است؟

- انتظارمان این است که بیشتر حمایت شویم. شرکت فولاد خوزستان به عنوان مسئولیت اجتماعی، برای مردم هزینه هایی انجام می دهد؛ مردمی که با هجمه سخت گرد و خاک مواجه هستند. پدیده شومی به نام گرد و خاک ۱۵ سال است که بر سر مردم خوزستان باریده می شود. دلخوشی مردم این است که ورزش اوقات فراغت آنها را پر می کند تا گرد و خاک را فراموش کنند. مقامات استانی باید نقش حمایتی را بیشتر کنند و اقدامات بیشتری انجام بدهند.