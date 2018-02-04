به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه این مانورگفت: این مانور اضطراری منطقهای به مدت یک روز و با حضور استانهای هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر برگزار شد.
حسین درویشی ادامه داد: در این مانور تیمهای بهداشت و درمان اضطراری در روستاهای آبگرمک، حسین آباد، گندم زار، تشان، تنگمان و جمالآباد مسقر شدند و خدمات بهداشتی و درمانی را به روستاییان این منطقه ارائه کردند.
وی بیان کرد: هدف از اجرای این مانور، انجام آمادگی و کارآمدی بهتر تیمهای بهداشتی درمانی و نیز هماهنگی هرچه بیشتر تیمهای استانهای معین و محرومیت زدایی و ایجاد امکان درمان برای ساکنان مناطق محروم و روستایی بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: این مانور تمرین عملی تیمهای درمان اضطراری جمعیت هلال احمر برای انجام بهینه ماموریتهای محوله در زمان وقوع سوانح بود.
وی با اشاره به مشارکت تیمهای درمانی از پنج استان کشور در برگزاری این مانور افزود: این طرح با حضور ۱۶۰ نفر از پرسنل بهداشت و درمان (BHCU) و (RDH)، که هر یک از تیمها شامل پزشک، پرستار، روانشناس، کارشناس بهداشت محیط و تکنسین دارویی، داوطلبان و امدادگران جمعیت بودند، در روستاهای جم برگزار شد.
درویشی ادامه داد: طی این یک روز ۲ هزار و ۳۲۴ نفر از اهالی روستاهای جم از خدمات ویزیت رایگان، خدمات پرستاری و مامایی، کارگاههای آموزشی بهداشتی، خدمات مادر و کودک و تغذیه استفاده کردند.
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