سرمایه گذاری در آموزش و پرورش زمینه ساز تربیت مدیران توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، مومنه قاسمی پیش از ظهر امروز در همایش تخصصی تقریب عملی محور توسعه و اقتصاد پویا که در کتابخانه امام خامنه ای در شهر سنندج برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش نباید دست کم گرفته شود و تربیت نیروی انسانی کاردان نیازمند توجه ویژه به مدارس است.

قائم مقام امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: پژوهش ها نشان داده است که افراد با تحصیل بیشتر بهتر می توانند به درآمد پایدار برسند.

وی گفت: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می تواند اثر بخشی خوبی را به کشور وارد کند و زمینه ساز تربیت مدیران توانمند و فنی باشد.

قاسمی افزود: تا زمانی که توجه به آموزش و پرورش کم و مسائل مهم کشور نادیده گرفته شود امکان رسیدن به رشد وجود ندارد.

قائم مقام امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: کشور مالزی جزو کشور هایی هست که در چند دهه گذشته پیشرفت های زیادی را داشته و بر اساس استانداردهای جهانی و همزیستی های مسالمت آمیز حرکت کرده اند.

وی گفت: همزیستی مسالمت آمیز بدون در نظر گرفتن مذهب، جنسیت و ملیت می تواند زمینه ساز رشد باشد.

وی افزود: ۷۰ مدرسه برای اتباع خارجی در کشور در نظر گرفته شده است و تمام این دانش آموزان بعد از اتمام تحصیل سفیران ایران خواهند شد.

قاسمی گفت: در صورتی که نگاه همزیستی مسالمت آمیز در آموزش بوجود بیاید و نیرو انسانی ماهر برای داشتن مدیران ماهر تربیت شوند، امکان رسیدن به توسعه وجود خواهد داشت.

قائم مقام امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: آموزش و پرورش باید آموزه های خود را بر مبنای شیوه زندگی سوق دهد که حرکت هایی نیز در این راستا ایجاد شده که بسیار کند است.

وی گفت: اگر افرادی از مدیریتی به مدیریت دیگر انتقال داده شوند موفقیت صورت نمی گیرد و باید از تمام ظرفیت های کشور استفاده شود.