به گزارش خبرنگار مهر، وقتی یک رخداد چندبار تکرار شود دیگر نمیتوان بر آن نام اتفاق و حادثه گذاشت. درست مثل نسبت و تناسب استفاده از سرور جباروف در ترکیب استقلال و پیروزیهای این تیم. وقتی آمار میگوید استقلال در همه بازیهایی که در این فصل پیروز شده از سرور جباروف استفاده کرده و در هر بازی که هرگز از این بازیکن استفاده نکرده پیروز نشده، نمیتوان این موضوع را اتفاقی دانست.
شفر یک روز قبل از بازی با ذوب آهن ترجیح داد تا نه تنها از جباروف در ترکیب ثابت تیمش استفاده نکند، بلکه به منظور حفظ آمادگی و سلامت این بازیکن حتی او را در لیست مسافران اصفهان هم قرار ندهد. آن هم بدون توجه به آماری که گواه از عجز این تیم از پیروز شدن در غیاب جباروف میدهد.
شاگردان شفر در لیگ برتر ۸ بار پیروز شدند و ۱۴ بار هم پیروز نشدهاند و نکته جالب اینجا است که در هر ۸ بازی که آبی ها پیروز شدند از سرور جباروف استفاده کردهاند و تاکنون هیچ پیروزی بدون این بازیکن به دست نیاوردهاند. این بازیکن ازبکستانی و باتجربه در حال حاضر با ۴ گل بهترین گلزن این فصل آبی پوشان هم هست.
استقلالیها در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر مقابل ذوب آهن اصفهان تن به شکست دو بر یک دادند و ۳۲ امتیاز در رده ششم جدول باقی ماندند.
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