به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجتبی برجسته معاون مرکز تخصصی فناوری و نوآوری مهندسی دریا با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور در حوزه صنایع دریایی و عدم توجه جدی به این عرصه و همچنین نو بودن این عرصه اقتصادی برای ایجاد استارت آپ‌های مختلف گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان طلایه‌دار علوم مهندسی در ایران تصمیم به تأسیس مرکزی برای حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه در حوزه صنایع دریایی کرد.

وی افزود: این مرکز بانام مرکز نوآوری دریایی امیرکبیر شناخته می‌شود در راستای دستیابی به نسل سوم مراکز رشد در حوزه صنایع دریایی راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به نوع فعالیت این مرکز و لزوم نزدیکی این مراکز به بازارهای هدف، تصمیم گرفته شد که این مرکز در بزرگ‌ترین بازار صنایع دریایی کشور و در یک مرکز آکادمیک تأسیس شود.

برجسته گفت: برای افزایش حداکثری تأثیر این مرکز در سطح منطقه، مذاکرات مختلفی با تمامی صنایع دریایی منطقه‌ای شامل صنایع کشتی‌سازی، صنایع شیلات، مناطق آزاد تجاری قشم و کیش، سازمان بنادر و دریانوردی، تاسیسات دریایی و … مذاکرات مختلفی صورت گرفته است. همچنین گفتگوهای متعددی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت در عرصه دریایی نیز به‌منظور جذب سرمایه‌ اولیه صورت گرفته است که برخی از آن‌ها نیز به نتیجه رسیده است.

معاون مرکز تخصصی فناوری و نوآوری مهندسی دریا با اشاره به چشم‌انداز این مرکز در سالهای آتی و تبدیل آن به قطب حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه دریایی در کشور ادامه داد: علاوه بر گفتگو با دانشگاه‌های دریایی کشور، هم‌اکنون مذاکرات بین‌المللی بسیار خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی بین این مرکز و دانشگاه‌های برتر دریایی دنیا صورت گرفته است که برخی از آن‌ها وارد برنامه اجرایی نیز شده‌اند.

