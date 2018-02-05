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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

رئیس اتاق اصناف به اتحادیه ابلاغ کرد؛

افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان فروردین ممنوع شد

افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان فروردین ممنوع شد

رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال ابلاغیه ای به اتحادیه های صنفی، تاکید کرد که افزایش قیمت کالاها و خدمات صنفی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در اطلاعیه‌ای به روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها از آنها خواست به اتحادیه‌های صنفی استان متبوع خود ابلاغ کنند که تا پایان فروردین سال ۹۷، از افزایش قیمت هرگونه قیمت کالا و خدمات صنفی توسط واحدهای صنفی جلوگیری کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: همچنین از روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها خواست در صورت افزایش قیمت، باید به قیمت‌های قبلی تغییر کند و نتیجه به اتاق اصناف ایران اعلام شود. بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که ۱۳ دی ماه گذشته ابلاغ شد، افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات حداقل تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ ممنوع شده و مقرر شد نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 4219887

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