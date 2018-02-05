  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۶

با حضور واعظی؛

سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد

سامانه پایش اطلاعات کشور «پاک» در راستای شفافیت اطلاعاتی و ارایه تصویر واقع‌گرایانه از عملکرد دستگاه‌های دولتی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز (دوشنبه) ضمن افتتاح سامانه پایش اطلاعات کشور با گزارش مسئولین طراحی و راه‌اندازی این سامانه در جریان مزیت‌ها و قابلیت‌های آن قرار گرفت.

این سامانه اطلاعاتی به عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، بخصوص در بخش‌های اقتصادی به منظور رصد فضای کسب و کار در کشور عمل می‌کند و بر این اساس پروژه توسعه و تکمیل سامانه پایش اطلاعات کشور در فاز پایلوت در حداکثر ۱۰ دستگاه با حداقل ۱۵۰ شاخص کلیدی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ارایه اطلاعات صحیح شفاف و به روز برای نهادهای حاکمیتی، نهادینه کردن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارایه تصویر واقع‌گرایانه از عملکرد زیرمجموعه‌های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی، بسترسازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاه‌های اجرایی و تحقق بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و تناسب هزینه‌ها متناسب با خروجی‌های مورد انتظار حاکمیت از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه به شمار می‌رود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح سامانه اطلاعات پایش کشور «پاک» و در اولین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر و حوزه‌های وزارتی و حوزه ریاست سازمان‌ها و نهادها در دولت دوازدهم، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌ها را مورد تأکید قرار داده و در این راستا مسئولین حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

واعظی با قدردانی از همه کسانی که در راه‌اندازی سامانه «پاک»، تلاش کرده‌اند، گفت: مسئولین حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیر مجموعه‌های خود، بایستی با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: متأسفانه در گذشته بخاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولین و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

وی اضافه کرد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و دولت خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و گفت: وظیفه همه مسئولین و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است، و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

در این مراسم همچنین با حضور واعظی از مسئولین و مدیران کل برتر دفاتر وزارتی و روسای سازمان‌ها تقدیر شد.

