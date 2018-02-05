سامانه پایش اطلاعات کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز (دوشنبه) ضمن افتتاح سامانه پایش اطلاعات کشور با گزارش مسئولین طراحی و راه‌اندازی این سامانه در جریان مزیت‌ها و قابلیت‌های آن قرار گرفت.

این سامانه اطلاعاتی به عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، بخصوص در بخش‌های اقتصادی به منظور رصد فضای کسب و کار در کشور عمل می‌کند و بر این اساس پروژه توسعه و تکمیل سامانه پایش اطلاعات کشور در فاز پایلوت در حداکثر ۱۰ دستگاه با حداقل ۱۵۰ شاخص کلیدی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ارایه اطلاعات صحیح شفاف و به روز برای نهادهای حاکمیتی، نهادینه کردن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارایه تصویر واقع‌گرایانه از عملکرد زیرمجموعه‌های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی، بسترسازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاه‌های اجرایی و تحقق بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و تناسب هزینه‌ها متناسب با خروجی‌های مورد انتظار حاکمیت از جمله اهداف راه‌اندازی این سامانه به شمار می‌رود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح سامانه اطلاعات پایش کشور «پاک» و در اولین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر و حوزه‌های وزارتی و حوزه ریاست سازمان‌ها و نهادها در دولت دوازدهم، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌ها را مورد تأکید قرار داده و در این راستا مسئولین حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

واعظی با قدردانی از همه کسانی که در راه‌اندازی سامانه «پاک»، تلاش کرده‌اند، گفت: مسئولین حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیر مجموعه‌های خود، بایستی با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: متأسفانه در گذشته بخاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولین و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

وی اضافه کرد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و دولت خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و گفت: وظیفه همه مسئولین و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است، و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

در این مراسم همچنین با حضور واعظی از مسئولین و مدیران کل برتر دفاتر وزارتی و روسای سازمان‌ها تقدیر شد.