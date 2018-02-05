به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در سی و دومین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم که غروب دوشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با وجود تمام مشکلات و موانعی که وجود داشت توانسته است در راستای اهداف و ارزش‌ها اسلامی حرکت کند.

وی با اشاره به تقارن دهه فجر با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) افزود: تقارن دهه فجر با ایام شهادت حضرت فاطمه(س)‌ اتفاق ارزشمندی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت این دو مناسبت مهم در راستای اهداف انقلاب اسلامی و احیای معارف اهل بیت(ع) استفاده کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از اتفاقات بسیار مهم که نقش زیادی نیز در پیروزی انقلاب اسلامی داشت، پیوستن نیروی هوایی به ملت ایران بود، پرسنل و فرماندهان نیروی هوایی از نخستین گروه‌های بودند که با امام خمینی(ره) بیعت کردند و در راه انقلاب اسلامی نیز اقدامات ارزنده و بزرگی انجام دادند.

وی با اشاره به سیاست برگشت‌ناپذیر شورای اسلامی شهر قم در عدم افزایش تعرفه‌ها، گفت: شورای اسلامی شهر قم به هیچ وجه موافق افزایش بهای خدمات و تعرفه‌ها نیست و تاکنون اقداماتی زیادی نیز در این مورد انجام داده است بنابراین در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد افزایش قیمت قابل توجهی در تعرفه‌ها نخواهیم بود.

جلالی با اشاره به مخالفت هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر قم در خصوص تغییر عوارض و قیمت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: در هر شرایطی نظر بر افزایش عوارض نداریم و حتی در هیئت تطبیق هم اعلام کردیم حتی در صورتی که قیمت منطقه‌ای برخلاف نظر شورا افزایش پیدا کند، نظر شورا بر این است که در راستای خدمت بیشتر به مردم قیمت‌ها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی میان شهرداری و شورای اسلامی شهر قم وجود دارد گفت: آن‌چه که در حال حاضر در بحث بودجه در حال رخ دادن است، برآیند تعامل و همکاری میان شهرداری و شورای اسلامی شهر و برخی سازمان‌های تابعه است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مبحث دیه و لایحه‌های پیشنهادی شهرداری در این زمینه تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداری می‌تواند زمان‌هایی که هزینه‌های مرتبط کمتر از میزان ۱۰ میلیون تومان است را به صورت درون سازمانی و با نظارت کمیسیون ۱۷ بررسی کند و مانع ابلاغ آن به شورای اسلامی شهر قم شود.