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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

۹۵۰ پرونده خسارت سیل و طوفان در مازندران تشکیل شد

۹۵۰ پرونده خسارت سیل و طوفان در مازندران تشکیل شد

ساری - استاندار مازندران از تشکیل ۹۵۰ پرونده خسارت ناشی از سیل و طوفان اخیر در ۶ شهرستان استان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد خسارت‌های شناسایی‌شده تنها ۱۰ روز پس از وقوع حادثه نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های ناشی از سیل و طوفان اخیر در مازندران اظهار کرد: در پی این حادثه، ۹۵۰ پرونده خسارت در شهرستان‌های بهنمیر، سیمرغ، جویبار، ساری، گلوگاه و سوادکوه تشکیل شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده‌ها، ارزیابی خسارت‌ها با سرعت در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۶۲۰ پرونده پس از بازدید و تأیید کارشناسان بیمه تکمیل شده و در مرحله پرداخت قرار گرفته است.

استاندار مازندران با بیان اینکه ۷۰ درصد خسارت‌های شناسایی‌شده طی ۱۰ روز تعیین تکلیف شده است، گفت: این روند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی امکان‌پذیر شد.

یونسی رستمی ادامه داد: تلاش مدیریت استان بر این بوده است که مردم خسارت‌دیده پس از تحمل پیامدهای این حادثه، درگیر بروکراسی و فرآیندهای طولانی برای دریافت مطالبات خود نشوند و پرداخت خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی از تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده خبر داد و تصریح کرد: ۳۰ درصد باقی‌مانده خسارت‌ها نیز حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با تکمیل این روند، ۱۰۰ درصد خسارت‌های شناسایی‌شده ناشی از سیل و طوفان اخیر جبران می‌شود و دستگاه‌های مسئول همچنان روند پرداخت و رسیدگی به پرونده‌ها را دنبال خواهند کرد.

وی تأکید کرد: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های خسارت و پرداخت مطالبات مردم، نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌ای و به‌کارگیری ظرفیت‌های استانی و ملی بوده است.

کد مطلب 6952028

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