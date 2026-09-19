۹۵۰ پرونده خسارت سیل و طوفان در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های ناشی از سیل و طوفان اخیر در مازندران اظهار کرد: در پی این حادثه، ۹۵۰ پرونده خسارت در شهرستان‌های بهنمیر، سیمرغ، جویبار، ساری، گلوگاه و سوادکوه تشکیل شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده‌ها، ارزیابی خسارت‌ها با سرعت در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۶۲۰ پرونده پس از بازدید و تأیید کارشناسان بیمه تکمیل شده و در مرحله پرداخت قرار گرفته است.

استاندار مازندران با بیان اینکه ۷۰ درصد خسارت‌های شناسایی‌شده طی ۱۰ روز تعیین تکلیف شده است، گفت: این روند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی امکان‌پذیر شد.

یونسی رستمی ادامه داد: تلاش مدیریت استان بر این بوده است که مردم خسارت‌دیده پس از تحمل پیامدهای این حادثه، درگیر بروکراسی و فرآیندهای طولانی برای دریافت مطالبات خود نشوند و پرداخت خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی از تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده خبر داد و تصریح کرد: ۳۰ درصد باقی‌مانده خسارت‌ها نیز حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با تکمیل این روند، ۱۰۰ درصد خسارت‌های شناسایی‌شده ناشی از سیل و طوفان اخیر جبران می‌شود و دستگاه‌های مسئول همچنان روند پرداخت و رسیدگی به پرونده‌ها را دنبال خواهند کرد.

وی تأکید کرد: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های خسارت و پرداخت مطالبات مردم، نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌ای و به‌کارگیری ظرفیت‌های استانی و ملی بوده است.