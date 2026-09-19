برنامه عزاداری رحلت حضرت معصومه(س) در حرم مطهر اعلام شد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامههای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در ایام معصومیه اظهار کرد: برنامههای ویژه ایام رحلت بانوی کرامت از دوشنبه ۳۰ شهریورماه آغاز میشود و تا جمعه سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها افزود: این برنامهها مجموعهای از مجالس عزاداری، آیینهای ویژه، محافل قرآنی، برنامههای ویژه زائران فارسیزبان و اردو، آذری و عربزبان و همچنین آیین خطبهخوانی و شمعدانگردانی خدام را دربرمیگیرد.
وی بیان کرد: در نخستین روز این برنامهها، دوشنبه ۳۰ شهریورماه، مجلس عزاداری رحلت حضرت معصومه(س) پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود و حجتالاسلاموالمسلمین بندانی نیشابوری سخنرانی و علی حبیبزاده مداحی خواهد کرد.
وی گفت: آیین اهتزاز پرچم عزا از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در صحن امام رضا(ع) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین آقامیری و مداحی سیدعلی حسینینژاد برگزار میشود و همزمان مراسم عزاداری و روایتگری شهدا از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمداسماعیل خورشیدی و مداحی علی مالکینژاد در نظر گرفته شده است.
محافل شب رحلت با حضور مداحان
حجت الاسلام حسینزاده ادامه داد: مراسم عزاداری اردوزبانان نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در شبستان حضرت زهرا(س) با سخنرانی سید ضیغم رضوی برگزار خواهد شد.
وی گفت: در شب رحلت حضرت معصومه(س)، نخستین مراسم اصلی پس از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود که در آن حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی، قاسم مقدمی تلاوت قرآن و میثم مطیعی و سیدرضا نریمانی مداحی خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: دومین مجلس عزاداری شب رحلت از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا پناهیان، شعرخوانی سیدمهدی برقعی و مداحی مهدی رسولی، سیدمهدی میرداماد و هادی خادمالحسینی برگزار میشود.
وی گفت: اجتماع هیئات مذهبی قم و مشهد نیز از ساعت ۲۲ در شبستان حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد و مداحان قم و مشهد در این اجتماع به مرثیهسرایی میپردازند.
وی ابراز کرد: آخرین برنامه دوشنبه شب، مجلس عزاداری سومین شب رحلت است که از ساعت ۲۳ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین حامد کاشانی و مداحی حسین ستوده برگزار میشود.
برپایی دسته عزاداری خادمان و زائران
حجت الاسلام حسینزاده با اشاره به برنامههای روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه بیان کرد: دسته عزاداری خادمان و زائران از ساعت ۸ صبح از میدان میر و بیتالنور به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و آغاز این مراسم در مسجد اهلبیت و بیتالنور خواهد بود.
وی افزود: در این برنامه حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین مؤمنی سخنرانی و مسعود زمانی مداحی میکند و سیدمهدی موسوی، یاسین شیخزاده، حسن حیدرزاده و مسعود زمانی نیز در مسیر دسته عزاداری به مرثیهخوانی خواهند پرداخت.
وی افزود: مراسم ایوان آیینه نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ با مداحی حسن شالبافان برگزار میشود و پس از آن مجلس عزاداری صبح روز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) از ساعت ۱۰ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین آقامیری و مداحی سیدمحسن بنیفاطمی ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام حسین زاده گفت: همچنین مراسم عزاداری ظهر رحلت و برنامه سمت خدا پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود که حجتالاسلاموالمسلمین میرهاشم حسینی به عنوان کارشناس در آن حضور دارد و محمدحسین پویانفر، حیدر خمسه و نریمان پناهی مداحی خواهند کرد.
برپایی آیین خطبهخوانی و شمعدانگردانی خدام
وی ابراز کرد: در ادامه برنامههای سهشنبه، مجلس عزاداری آذریزبانان از ساعت ۱۵ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین اجاقنژاد و مداحی علیرضا اسفندیاری و شبیری زنجانی برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسین زاده افزود: مجلس عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) نیز پس از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) برپا میشود و آیتالله سیدمحمدمهدی میرباقری سخنرانی و محمود کریمی و سیدمحمود علوی مداحی خواهند کرد.
وی بیان کرد: مجلس عزاداری عربزبانان از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی سید هشام البطاط و مداحی محمد الجنامی برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نیز آیین خطبهخوانی و شمعدانگردانی خدام در صحن امام رضا(ع) برگزار خواهد شد که در این مراسم آیتالله عابدینی سخنرانی میکند و مجید یراقبافان اجرای برنامه را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: در این آیین، مهدی تقیپور به تلاوت قرآن میپردازد، حسن شالبافان مداحی میکند، عباس حیدرزاده خطبهخوان خواهد بود و مجید تال نیز شعرخوانی خواهد داشت.
ادامه مجالس عزاداری تا سوم مهرماه
حجت الاسلام حسینزاده در ادامه به برنامههای چهارشنبه اول مهرماه اشاره کرد و گفت: محفل روضه ویژه بانوان از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی و مداحی عباس حیدرزاده برگزار میشود.
وی افزود: مجلس عزاداری ظهر نیز پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) با مداحی سیدعلی حسینینژاد برپا خواهد شد و مراسم عزاداری شب پس از نماز عشاء با سخنرانی حجتالاسلام ماندگاری و مداحی سیدمهدی میرداماد برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: مجلس عزاداری عربزبانان نیز ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی شیخ عبدالله الکعبی و مداحی محمد الجنامی برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسین زاده افزود: برنامههای پنجشنبه دوم مهرماه با برگزاری محفل روضه ویژه بانوان از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی(ره) آغاز میشود و حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی سخنران و عباس حیدرزاده مداح این مراسم خواهد بود.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اضافه کرد:کرسی تلاوت فاطمی نیز پیش از مغرب در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود و مجلس عزاداری شب پس از نماز عشاء با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین آقاتهرانی و مداحی عباس حیدرزاده در همین شبستان ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام حسینزاده اظهار کرد: برنامههای ویژه ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) در روز جمعه سوم مهرماه نیز ادامه خواهد داشت و برنامه نیایش به وقت حاج قاسم با عنوان کمیل نیمهشب از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین مؤمنی سخنرانی و سیدعلی حسینینژاد مداحی خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: مراسم دعای ندبه نیز از ساعت ۵:۳۰ تا ۷ صبح در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی و مداحی مهدی سلحشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مراسم به صورت زنده از شبکه یک سیما و شبکه قم پخش میشود و به این ترتیب برنامههای اعلامشده حرم مطهر در ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها تا سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.
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