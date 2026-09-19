  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

بخشدار مرکزی دیلم: نقاط حادثه‌خیز راه‌های روستایی ایمن‌سازی می‌شوند

بخشدار مرکزی دیلم: نقاط حادثه‌خیز راه‌های روستایی ایمن‌سازی می‌شوند

بوشهر- بخشدار مرکزی دیلم گفت: نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای روستایی و محدوده مدارس حاشیه راه‌ها با همکاری پلیس راه، دهیاران و شوراهای اسلامی شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسندهعصر شنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره آموزشی دهیاران با موضوع ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌های روستایی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز در روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد: در این نشست بر ضرورت توجه به ایمنی مدارس واقع در حاشیه راه‌های روستایی و شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید شد.

وی افزود: مقرر شد سرهنگ خواجه، رئیس پلیس راه دیلم و گناوه، با همراهی دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی، ضمن بازدید میدانی از روستاها، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

بخشدار مرکزی دیلم خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطرات تردد در محدوده مدارس و راه‌های روستایی بخش مرکزی انجام می‌شود.

کد مطلب 6952001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه