به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسندهعصر شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی برای اجرای دوره آموزشی دهیاران با موضوع ایمنسازی مدارس حاشیه راههای روستایی و شناسایی نقاط حادثهخیز در روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد: در این نشست بر ضرورت توجه به ایمنی مدارس واقع در حاشیه راههای روستایی و شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز تأکید شد.
وی افزود: مقرر شد سرهنگ خواجه، رئیس پلیس راه دیلم و گناوه، با همراهی دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی، ضمن بازدید میدانی از روستاها، نقاط حادثهخیز را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
بخشدار مرکزی دیلم خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطرات تردد در محدوده مدارس و راههای روستایی بخش مرکزی انجام میشود.
نظر شما