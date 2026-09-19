بازگشت ۲۸ میلیارد ریال به مالباختگان؛ ۲۱ پرونده سایبری در گنبد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یعقوب قزلسفلو اظهار کرد: در پی مراجعه و طرح شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص وقوع جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان گنبدکاووس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته، موفق به کشف ۲۱ پرونده مرتبط با جرایم سایبری شدند و متهمان این پرونده‌ها نیز شناسایی و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد.

جانشین انتظامی گنبدکاووس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، مبلغ ۲۸ میلیارد ریال از وجوهی که به شیوه‌های مختلف از شهروندان برداشت یا کلاهبرداری شده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی و قضایی به حساب مالباختگان عودت داده شد.

قزلسفلو با تأکید بر اینکه افزایش استفاده از خدمات اینترنتی و بانکی، ضرورت افزایش آگاهی عمومی در برابر شگردهای مجرمان سایبری را دوچندان کرده است، گفت: شهروندان باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی، رمزهای عبور و کدهای تأیید برای افراد ناشناس خودداری کرده و هنگام انجام معاملات و خریدهای اینترنتی، از اصالت درگاه‌ها و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع هرگونه جرم در فضای مجازی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس فتا اطلاع دهند تا با انجام اقدامات تخصصی، ضمن شناسایی مجرمان، از تضییع حقوق سایر شهروندان نیز پیشگیری شود.

جانشین انتظامی گنبدکاووس بر ضرورت ارتقای سواد و امنیت سایبری شهروندان تأکید کرد و از مردم خواست در فضای مجازی با هوشیاری و دقت بیشتری رفتار کنند.