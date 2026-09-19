رشد حدود ۲ برابری سهم استان ایلام از اعتبارات ملی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه شنبه در در نشست بررسی آخرین وضعیت مطالعات و فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق(۲) طرح‌های ملی و کلان استان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: برای توسعه پایدار ایلام، عبور از محدودیت‌های اعتبارات استانی و دستیابی به بودجه‌های ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت تسریع در تکمیل مطالعات فنی و پیگیری جدی برای اخذ مجوزهای قانونی طرح‌های ملی اظهار کرد: تصویب و دریافت مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های راهبردی، شرط اساسی در جذب اعتبارات ملی و تسریع در روند اجرایی و توسعه همه‌جانبه استان ایلام است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و ارائه مستندات دقیق، فرآیند تصویب این طرح‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

به گفته‌ استاندار ایلام، سهم پروژه‌های ملی استان ایلام از اعتبارات اخذ ماده ۲۳ رشد حدود دو برابری داشته و در تلاش هستیم تا ۱۶ پروژه دیگر هم به این مقدار افزایش یابد. این باعث می‌شود سهم پروژه‌های ملی استان افزایش و اعتبارات بیشتری به استان اختصاص یابد. مطالعات باید تا یک ماه آینده انجام شوند و ملاحظات پدافندی هم تسریع یابد.

در این نشست تخصصی، وضعیت مطالعات، مستندات فنی و آخرین اقدامات انجام‌شده پیرامون ۱۶ طرح کلان و راهبردی استان در حوزه‌های زیرساختی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، منابع آبی، فاضلاب و محیط‌زیست مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

در پایان این جلسه، استاندار ایلام ضمن تعیین مهلت مشخص برای رفع نواقص اسناد و مدارک پروژه‌ها، بر هماهنگی مستمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های متولی با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت نهایی‌سازی و اخذ مجوز ماده ۲۳ این طرح‌ها تأکید کرد.