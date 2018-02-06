توسعه مراکز علمی ایلام بعد از انقلاب/ثبت ۴۰۰ ایده در استان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ایلام یکی از مراکزی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت همه جانبه رشد کرده تا جایی که تحصیلات تئوری در این دانشگاه امروزه به سمت تولید علم و ثروت سازی ایده ها پیش رفته است.

بانگنجاب جایی که بزرگترین دانشگاه استان در آن قرار دارد و چند سال پیش این دانشگاه تنها دانشگاه استان بود.

محمد علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ما از یک آموزشکده و یک دانشکده قبل از پیروزی انقلاب به ۳۶ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان رسیدیم.

ایلام مقام اول دارا بودن دانشجو نسبت به جمعیت در سطح کشور

وی افزود: از چند رشته کاردانی به رشته های متعدد کارشناسی، همچنین به تعداد قابل توجهی رشته کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های استان و نیز از یک ظرفیت محدود چند کلاس به قریب ۳۰ هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف رسیدیم.

علی اکبری تصریح کرد: استان ایلام از نظر تحصیل کرده دانشگاهی نسبت به جمعیت، در سطح کشور مقام اول را دارد که این یعنی برای همه ایرانیان و ایلامیان امکان حضور و تحصیل در دانشگاه های خوب کشور فراهم شده است.

از توسعه کمی دانشگاه ها که بگذریم این روزها دانشگاه ها از لحاظ رشد علمی شتاب بیشتری گرفته، همچنین علاوه بر توسعه کمی و کیفی دانشگا هها حالا ثروت سازی ایده ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی سلطانی یکی از کارشناسان استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحصیلات در این چند سال اخیر از حالت تئوری بودن به خصوص با وجود شرکت های دانش بنیان به سمت حالت عملی پیش رفته است.

وی ادامه داد: جدا از آموزش های تئوری که به دانشجویان می دهند زمینه بسترهای لازم را برای توسعه و رشد کارآفرینی و این که فضای باشد که بتوانند قابلیت های علمی خود را به یک محصول تبدیل کنند.

۴۰۰ ایده در پارک علم و فناوری ایلام

کامران طاهر پور رئیس پارک علم و فناوری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۴۰۰ ایده از طرف جوانان اندیشمند و خلاق استان به پارک علم و فناوری واصل شده است.

وی افزود: برای این تعداد ایده ۱۲۵ جلسه دفاعیه برگزار شده است، در حال حاضر در پارک علم و فناوری استان ۷۴ هسته و واحد فناور مرکب از ۳۰ شرکت و ۳۴ هسته فعالیت می کنند.

با گذشت ۴ دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران می توان گفت که استان ایلام در حوزه توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها رشد چشمگیری داشته است.