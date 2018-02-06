رازهای معدن نمک چهرآباد اعلام می شود

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه میراث فرهنگی توجه ویژه به روستاهای هدف گردشگری دارد، افزود: هنوز روستاهای زیادی به معیارهای مدنظر در زمینه روستاهای هدف گردشگری نزدیک نشده‌اند. این در حالی است که روستاهایی مثل درسجین، شیت، قروه که روستاهایی با پتانسیل بالای آثار تاریخی هستند با حداقل امکانات توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای را در بین روستاهای هدف گردشگری کشوری پیدا کنند.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های فصلی در دو روستای درسجین و شیت، باعث شده است که به عنوان مقصد گردشگری مطرح شوند و جزو روستاهای پرجاذبه تلقی شود.

رحمتی با بیان اینکه نزدیک به ۳۶ روستای هدف گردشگری در استان زنجان شناسایی شده است، افزود: بعضی از روستاها به لحاظ برخورداری از منظر طبیعی، برخی روستا به لحاظ برخورداری از معماری و ساختار و برخی دیگر نیز از نظر نوع مراسم و پوشش و گویش به عنوان روستای هدف گردشگری محسوب می‌شوند که از این تعداد در ۱۶ روستا، فعالیت‌های برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان یکی از ملزومات اکوتوریسم یا طبیعت‌گردی را شناسایی محورهای گردشگری عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۵۶ محور گردشگری شناسایی شده است که از این محورها تعدادی که بیشترین مراجعه‌کننده و بیشترین مسیر گردشگری مورد استفاده را داشتند به عنوان محورهای گردشگری طراحی شدند.

رحمتی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شناسایی شده است، گفت: روستای خوئین و گلابر به‌عنوان دو روستای هدف گردشگری دارای آثار تاریخی زیادی هستند.

وی ادامه داد: در روستای گلابر، بحث بهره‌برداری از خانه گردشگری است که توسط دهیار بوده و اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند که به‌عنوان اولین مرکز اقامتی این روستا مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان گفت: برگزاری جشنواره‌های محلی با توجه به پتانسیل‌های موجود مطرح است که فرمانداری شهرستان ایجرود کار ارزشمندی در حوزه گردشگری انجام داد و آن بحث جشنواره سیب بود که این موضوع انجام شد.

رحمتی تاکید کرد: سد گلابر برخلاف سایر سدها قابلیت استفاده در حوزه گردشگری دارد و بحث تقویت جاذبه‌های تاریخی این شهر مطرح است که بنیاد مسکن، تهیه طرح هادی، موضوع بدنه‌سازی و جداره سازی این شهر را در دستور کار خود قرار داده که قسمتی از آن به‌عنوان یک جاذبه تاریخی انجام شده است.

وی با بیان اینکه حمام تاریخی این روستا آماده مرمت است و مرمت‌های اولیه آن انجام شده، آماده واگذاری به بخش خصوصی را دارد، گفت: برای استفاده از این مجموعه به‌عنوان تاسیسات گردشگری، مجموعه دژمنده هم این قابلیت را دارد که بتواند برای بازدید عموم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رحمتی با بیان اینکه تعدادی متقاضی برای راه‌اندازی بوم‌گردی در روستای خوئین وجود دارد، گفت: درخواست این افراد در دست بررسی است که در صورت محقق شدن این امر، حوزه گردشگری روستای خوئین احیاء خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان همچنین در خصوص معدن نمک چهرآباد و کاوش‌های صورت گرفته در این معدن، خاطرنشان کرد: معدن چهرآباد جزو معدود سایت‌های باستان‌شناسی در ایران است که توسط گروه‌های خارجی و دانشگاه‌های معتبر دنیا، کاوش‌های باستان‌شناسی در آن انجام می‌شود.

رحمتی افزود: دانشگاه بوخوم آلمان یکی از دانشگاه‌های مرجع باستان‌شناسی معدنی در دنیا، یکی از سایت‌های اصلی کاوش‌های باستان‌شناسی را معدن نمک چهرآباد انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: سه فصل کاوش را در سنوات گذشته داشتیم و در ادامه همین موضوع، اسفندماه امسال میزبان بیش از ۱۰ نفر از اساتید و باستان‌شناسان تراز اول دانشگاه بوخوم خواهیم بود، هم مطالعات میدانی و هم مطالعاتی که در قالب دست‌یافته‌های خود معدن نمک خواهند داشت.

رحمتی از برگزاری نشست یک روزه باستان‌شناسی در خصوص معدن چهرآباد خبرداد و گفت: برای نخستین بار نتایج دستاوردها و یافته‌های کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی معدن نمک طی سه دوره کاوش‌ها در این معدن توسط باستان‌شناسان آلمانی و ایرانی اعلام خواهد شد.