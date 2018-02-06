نیمی از اتوبوس های دنیا تا سال ۲۰۲۵ برقی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، تحقیقات بلومبرگ حاکیست که تا سال ۲۰۲۵ تعداد اتوبوس های برقی مورد استفاده در ناوگان های حمل و نقل عمومی سه برابر خواهد شد. تعداد این اتوبوس ها در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۸۶ هزار اتوبوس بوده است.

اما این رقم در هفت سال آینده به حدود ۱.۲ میلیون واحد اتوبوس افزایش می یابد. بنابراین ۴۷ درصد از کل ناوگان اتوبوس رانی درون شهری دنیا را اتوبوس های برقی تشکیل خواهند داد.

استقبال چینی ها از اتوبوسهای برقی با توجه به نیاز داخلی بالای این کشور بسیار بالا خواهد بود و بررسی های بلومبرگ نشان می دهد تا ۹۹ درصد از اتوبوس های برقی دنیا در کشور چین به کار گرفته خواهند شد.

علاوه بر چین، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز به دنبال استفاده گسترده از اتوبوس های برقی هستند. نیویورک از سال گذشته ۱۰ اتوبوس برقی را به طور آزمایشی به کار گرفته و قصد دارد به تدریج کل ناوگان اتوبوسرانی این کشور را برقی کند که به کاهش تولید سالانه ۵۷۵ هزار تن مربع گاز دی اکسید کربن خواهد انجامید.

اگر چه هزینه تولید اتوبوس های برقی بیش از اتوبوس های معمولی است. اما با توجه به عدم مصرف سوخت های فسیلی توسط آنها در درازمدت این تحول موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد.