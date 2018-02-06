مجلس لایحه بودجه ۹۷ را اصلاح کرد/کل شاکله بودجه هنوز موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تذکری گفت: یکی از معاونین رئیس جمهور توئیت پراکنی کرده و شأن مجلس را خدشه دار کرده است.

وی افزود: معاون رئیس جمهور در توئیت خود نوشته است که امروز مجلس و کمیسیون تلفیق به بهانه تصویب بودجه میدان دار تغییر قوانین کشور شدند و همه چیز را تغییر دادند.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: متأسفم که بگویم که ایرادات لایحه بودجه را در مجلس برطرف کردیم. این عزیزان باید کار خود را انجام دهند حالا که مجلس وارد شده و ایرادات بودجه را برطرف کرده با این توئیت پراکنی ها شأن و منزلت مجلس را زیر سوال بردند.

وی از لاریجانی خواست از شأن مجلس دفاع کند و تصریح کرد: مجلس شبانه روز برای اصلاح قانون بودجه زحمت می کشد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تذکر گفت: نمی دانم کدام یک از معاونین رئیس جمهور چنین توئیتی را نوشته است.

وی خطاب به دولت اظهار داشت: مگر لایحه منقحی دادیم که مجلس به هم بریزد، کمیسیون تلفیق زحمت کشید و لایحه را اصلاح کرد. کجای لایحه را مجلس به هم ریخته است. کل شاکله بودجه موجود است. آنجایی که اشکال داشته، اصلاح شده این اصلاحات در قالب موارد با نظر مثبت دولت انجام شده است. در موارد کمی دولت مخالفت کرده است.

نعمتی افزود: برخی افراد حرف نادرستی را در جامعه پخش می کنند و مشکل ایجاد می کنند.

در ادامه محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت که برای دفاع از بودجه در مجلس حاضر بود گفت: همانطور که رئیس مجلس گفت مجلس در راستای تقیح و اصلاح بودجه گام بر می دارد. خرسندی ملت این است که قوا در راستای وحدت گام بر می دارند.

نوبخت خاطرنشان کرد: تقویت مجلس در راستای تقویت نظام است.

وی ادامه داد: آقای نعمتی این توئیت را به بنده نشان دادند. حتماً با معاون رئیس جمهور که این توئیت را داشتند صحبت می کنم همیشه باید با کلمات احسن براساس آموزه های قرآنی با یکدیگر صحبت کنیم.

به گزارش مهر، جمشید انصاری معاون منابع انسانی رئیس جمهور شب گذشته در توئیتی نسبت به عملکرد مجلس در اصلاح لایحه بودجه انتقاد کرده بود.