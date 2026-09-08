به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد ۲۵ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نگرانی آمریکایی‌ها از افراط‌گرایی و تروریسم داخلی بیش از تروریسم خارجی شده است.

در این نظرسنجی که ۲۸ تا ۳۱ اوت با مشارکت ۱۱۶۷ بزرگسال آمریکایی انجام شد، ۳۳ درصد «تروریسم داخلی» را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت آمریکایی‌ها دانستند؛ ۲۰ درصد تروریسم خارجی را تهدید اصلی معرفی کردند و ۴۲ درصد نیز از خشونت‌های تصادفی مانند تیراندازی‌های جمعی نام بردند.

این وضعیت نسبت به سال ۲۰۱۳ تغییر محسوسی کرده است؛ آن زمان ۲۸ درصد تروریسم خارجی و ۲۱ درصد تروریسم داخلی را بزرگ‌ترین تهدید می‌دانستند.

در مورد حملات با انگیزه ایدئولوژیک نیز ۶۱ درصد آمریکایی‌ها افراط‌گرایان داخلی را تهدید بزرگ‌تر می‌دانند، در حالی که ۳۴ درصد گروه‌ها یا افراد خارجی را خطر اصلی تلقی می‌کنند.

با وجود گذشت ۲۵ سال، خاطره ۱۱ سپتامبر همچنان پررنگ است. حدود ۶۰ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند هنوز گاهی به این حملات فکر می‌کنند و تقریباً همین میزان از پاسخ نظامی در صورت وقوع یک حمله بزرگ دیگر حمایت می‌کنند.

در عین حال، نگاه آمریکایی‌ها به جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر منفی‌تر شده است. اکثریت معتقدند جنگ‌های افغانستان و عراق ارزش هزینه‌هایشان را نداشته‌اند و ۵۴ درصد از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت نمی کنند.

ترامپ خود شش ماه پیش جنگی را علیه ایران آغاز کرد که با وجود وعده پایان سریع آن در باتلاق این جنگ گیر کرده است. این نظرسنجی نشان داد که تنها ۲۵٪ از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که این درگیری ارزشش را داشته است، در حالی که ۵۴٪ معتقدند که ارزشش را نداشته است.

۶۰ درصد نیز معتقدند اقدامات امنیتی انجام‌شده پس از ۱۱ سپتامبر تا حدی در جلوگیری از حملات تروریستی مؤثر بوده‌اند. با این حال، ۶۵ درصد با نظارت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر ارتباطات الکترونیکی شهروندان بدون حکم قضایی مخالف‌ هستند.