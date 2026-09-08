به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان مرند با تاکید بر ضرورت بازنگری در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، شناخت دقیق دغدغه‌های هویتی و تربیتی نوجوانان و تقویت مدیریت محله‌محور را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی خواستار شد.

وی گفت: هدف از اجرای طرح‌های سلامت، تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی است و باید از اجرای صرف اداری این طرح‌ها جلوگیری کرد.

محمدزاده افزود: کیفیت خدمات پزشکی و رضایتمندی مردم باید ملاک اصلی ارزیابی باشد و شناخت دقیق دغدغه‌های هویتی و تربیتی نوجوانان، به همراه تقویت نقش مدارس در مدیریت محله‌محور از الزامات اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان است.

زاهد محمودی فرماندار مرند نیز در این نشست پنج اولویت کلیدی شهرستان را نظام ارجاع و پزشک خانواده، شاخص‌های سلامت اجتماعی، مدیریت محله‌محور، کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر مدیریت مرکز ماده ۱۶ و ساماندهی درآمدهای اداری متمرکز عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: تثبیت و تداوم خدمات‌رسانی در مرکز ماده ۱۶ مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در تامین هزینه‌ها و تسهیل تعرفه‌های انشعاب است.