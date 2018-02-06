دلیل حذف نقطه مداری «زهره»/ ۱۹ موقعیت جدید ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران درباره انتشار برخی اخبار درخصوص حذف نقاط مدار فرکانسی زهره-۱ و زهره-۳ در دولت تدبیر و امید توضیح داد.

این سازمان اعلام کرد: «در پی انتقادات محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موازی کاری در حوزه فضایی و لزوم تمرکز فعالیت های فضایی کشور در سازمان فضایی ایران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، برخی با تحریف واقعیت ها، ضمن انتشار یاس و ناامیدی در بین متخصصان حوزه فضایی کشور، تمامی مشکلات و کاستی های این حوزه را به دولت دوازدهم نسبت داده و از پذیرش مسئولیت خودداری می کند. لذا جهت تنویر افکار عمومی در بازخورد به اخبار منتشر شده در خصوص از دست دادن نقاط مداری زهره، توضیحاتی ارائه می شود.»

۱. حذف نقاط مدار فرکانسی زهره-۱ و زهره-۳ برخلاف آنکه گفته شده در دولت تدبیر و امید بوده، در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد و به دلیل عدم بهره برداری از این نقاط طی مهلت زمانی مقرراتی بوده است. طبق مقررات رادیویی بین المللی «ثبت تخصیص های فرکانس برای بهره برداری از خدمات فضایی ارتباطات رادیویی و استفاده از آنها هیچ مالکیت و اولویت دائمی برای کشورها فراهم نمی کند.» بنابراین در صورت عدم بهره برداری کشورها از نقاط مداری، این امتیاز توسط اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU) لغو می شود.

۲. روند لغو امتیاز، همه ساله برای همه کشورهای دنیا اتفاق می افتد. براساس گزارش ITU به طور متوسط هر سال بیش از ۲۰۰ موقعیت مدار فرکانسی حذف می شود و در ایران نیز بر خلاف آنچه که گفته شده، این موضوع فقط محدود به موقعیت های مداری زهره نبوده و برخی از موقعیت های مداری ثبت شده توسط سازمان صداوسیما نیز به دلایل فوق حذف شده است.

۳. به منظور مدیریت تهدید حذف موقعیت های مداری از یک سو و از دیگر سو افزایش قدرت چانه زنی کشور در ITU، روند ثبت نقاط مدار فرکانسی جدید هر ساله توسط سازمان فضایی ایران در دستور کار بوده است که در حال حاضر ۱۹ موقعیت جدید ثبت شده و ۶ موقعیت نیز در دست ثبت است. این حجم از موقعیت های مداری چندین برابر نیاز و ظرفیت کشور بوده که با توجه به نیاز در برنامه های آتی مورد استفاده قرار می گیرد.

۴. طی سال های اخیر، سیاست دولت تدبیر و امید، اجرای امور از طریق مجاری قانونی و در قالب برنامه های توسعه به جای اقدامات موردی و خارج از روال بوده است. به نحوی که در قالب برنامه ششم توسعه، بخش فضایی کشور از اعتباری بالغ بر ۳۶۰۰۰ میلیارد ریال برخوردار بوده که در مقایسه با اعتبارات برنامه های قبل، نمایانگر رویکرد حمایتی دولت در این زمینه است.

۵. طی سه سال اخیر که سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات بازگشته است، مجموعا مبلغی برابر با ۴۷۰۰ میلیارد ریال برای توسعه فناوری فضایی تنها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته و هزینه شده است.