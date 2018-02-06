به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «کلیات خلاق‌المعانی» اثر کمال الدین اسماعیل اصفهانی با تصحیح سید مهدی طباطبایی، در قالب نشست هفتگی شهر کتاب، روز سه شنبه ۲۴ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

اگر شاعران صاحب سبک ادب فارسی را برشماریم، بی‌تردید یکی از آن‌ها کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی است. وی به استادی و مهارت در آوردن معانی دقیق شهرت دارد. وی که در قرن ششم و هفتم می‌زیست، حمله‌ مغول را به چشم دید و هراس و آشفتگی ناشی از آن در شعرش نمایان شده است. به سبب اندیشه‌های دقیق و مضامین تازه در شعرش، به ویژه در غزلیات، او را خلاق‌المعانی خوانده و غزلیات او را تا اندازه‌ای از سرچشمه‌های سبک هندی دانسته‌اند.

کمال‌الدین در قالب‌های قصیده، قطعه، غزل، ترکیب‌بند، مثنوی و رباعی شعر سروده است و در میان این قالب‌ها، قصیده جایگاه ویژه‌ای دارد تا آن‌جا که او را آخرین شاعر بزرگ قصیده‌سرا نامیده‌اند. کتاب «کلیات خلاق‌المعانی» به تازگی با تحقیق و تصحیح سیدمهدی طباطبایی توسط نشر خاموش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب، هفته آینده به نقد و بررسی این اثر اختصاص دارد که با حضور سید علی محمد سجادی، محمدرضا ترکی، عباسعلی وفایی و سید مهدی طباطبایی همراه خواهد بود.

این برنامه روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.