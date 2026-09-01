به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی در حاشیه بازدید میدانی از پروژه سد زمکان و زیرساخت‌های وابسته، ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح، بر اهمیت راهبردی آن در تأمین پایدار آب و توسعه کشاورزی منطقه تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تشریح اقدامات انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: بدنه سد زمکان در سال ۱۳۹۶ تکمیل شد و پس از آن با اتخاذ تمهیدات تخصصی و عملیاتی‌سازی سامانه، ظرفیت تأمین مطمئن و پایدار آب برای ۶۵۰ هکتار از باغات مثمر گهواره که در معرض خطر قرار داشتند، تثبیت شد.

وی افزود: تأمین آب پایدار برای این باغات، اقدامی مهم در راستای احیای اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن باغات منطقه به شمار می‌رود.

درویشی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای شبکه آبیاری سد زمکان گفت: ظرفیت کلی این شبکه، آبیاری یک هزار و ۵۷۰ هکتار خالص از اراضی توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی توان اجرایی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه بر تکمیل عملیات مرتبط با توسعه پرده آب‌بند سد مخزنی و همچنین تکمیل اقدامات باقی‌مانده در شبکه پایاب متمرکز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: با تداوم روند فعلی اجرای پروژه، پیش‌بینی می‌شود یک هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی این طرح تا دی‌ماه امسال به بهره‌برداری کامل برسد.

مدیریت ۲۰ میلیون مترمکعب آب در سد زمکان

درویشی در ادامه با اشاره به مدیریت منابع آب سد زمکان، اظهار کرد: طی بارش‌های اخیر حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب در این مجموعه مدیریت شده است.

وی افزود: توسعه شبکه پایاب سد زمکان علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و اقتصادی منطقه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای کامل این طرح یکی از مؤلفه‌های مهم مدیریت منابع آب استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و شکوفایی بیشتر بخش کشاورزی در حوضه آبریز گهواره باشد.