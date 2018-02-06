بنزین تهران کیفیت مطلوب دارد/ممکن است چند جایگاه مشکل داشته باشند

بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت نفت و شهرداری تهران برای خرید یکهزار دستگاه واگن متروی شهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان اکتان بنزین تهران گفت: اطلاع دقیقی در حال حاضر از این میزان ندارم اما درباره میزان گوگرد موجود در بنزین، نمونه برداری انجام شده در کلان شهر تهران ۶۰ PPM عنوان شده بود در حالی که میزان استاندارد آن ۵۰ PPM است.

وی درباره سخنان دیروز رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه گوگرد بنزین در تهران بالاتر از حد استاندارد بوده است، اظهار کرد: ممکن است در یک یا دو جایگاه چنین گفته ای تایید شود اما به طور کلی بنزین عرضه شده در کلان شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت، رییس سازمانی ملی استاندارد دیروز گفته بود: نتایج جدیدترین آزمون کیفی بنزین در ۲ نمونه برداری که از بنزین تهران صورت گرفته نشان می دهد مشکلاتی در میزان گوگرد وجود داشت. به طوری که این رقم در تهران ۶۰ بود در حالی که طبق استاندارد باید ۵۰ باشد. البته رقم گوگرد نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

به گفته وی، قرار بود امسال نمونه برداری بنزین از ۸ کلان شهر به ۱۷ کلان شهر توسعه یابد.

وی همچنین درباره میزان اکتان موجود در بنزین عرضه شده در تهران که یکی از مولفه های کیفی سوخت به شمار می رود توضیح داده بود: نتایج ۵۰ مورد نمونه برداری نشان می دهد که عدد اکتان بنزین حدود ۹۰ است که زیر حد استاندارد است؛ اگرچه فاکتورهای نگران کننده مانند بنزن و آروماتیک ها مورد مردودی نداشتیم و میزان گوگرد نیز در حد استاندارد بوده است.