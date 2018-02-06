رونمایی از ۲ دستاورد جدید سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی برای شناورهای تندرو دریایی و همچنین طراحی و ساخت سیستم حفاظت از خوردگی و بدنه با حضور جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.

سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده در این مراسم با تبریک ایام الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ‌حضرت امام خمینی (ره) و اضمحلال رژیم طاغوتی و استبدادی پهلوی ‌توانست به سرعت در عرصه جهانی تفکر دینی و انقلابی خود را صادر و دل‌های محرومان، مستضعفان و امت‌های اسلامی را به سوی خود معطوف کند.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی قدرت «بازدارندگی» و آمادگی‌های همه‌جانبه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است، افزود: امروز در ششمین روز از دهه مبارک فجر در طلیعه ورود به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رونمایی از سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی برای شناورهای تندرو دریایی و همچنین طراحی و ساخت سیستم حفاظت از خوردگی شناورها به عنوان دستاوردی دیگر از متخصصان صنعت دفاعی هستیم.

وی سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی را به عنوان پیشرفته ترین نسل از سیستم های رانش تندرو دریایی معرفی کرد و ادامه داد: سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی با تکیه بر توان علمی و فنی متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و تمام در داخل کشور طراحی و ساخته شده است.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: طراحی و ساخت این سامانه براساس نیازمندی نیروهای مسلح برای دستیابی به سرعت های بالاتر، افزایش قابلیت مانور شناورها و افزایش راندمان رانش در سرعت های مختلف انجام شده است.

سردار تقی زاده استفاده از فولادهای ضدزنگ با استحکام بالا، نصب سریع و آسان، افزایش سرعت شناور نسبت به سیستم های مشابه، کاهش هزینه سوخت مصرفی، قابلیت مانور در آب های کم عمق، افزایش انعطاف پذیری و.... را از مهمترین مزایای سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب دریایی عنوان کرد و گفت: مهمترین قابلیت این سامانه رانش مجهز بودن به سیستم هدایت خودکار است.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه با طراحی این سامانه به فناوری های طراحی سیستم های رانش متحرک، تحلیل دینامیکی پروانه های سطح رو، انتقال کشتاور و تراست در حین تغییرات جهت نیروی اعمالی فناوری و ... دست یافته ایم، اضافه کرد: متخصصان صنایع دریایی وزارت دفاع همچنین موفق به دستیابی به قابلیت طراحی و ساخت سیستم های رانش شفت متحرک از ۴۵۰ تا ۳۵۰۰ اسب بخار شدند.

وی با اشاره به طراحی و ساخت سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی با قابلیت های ویژه برای شناورها توسط سازمان صنایع دریایی گفت: این دستگاه راه حلی هوشمندانه و سیستمی کاملا دیجیتال در حفاظت از بدنه و کلیه اجرای مغروق شناور است.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه این سیستم قابلیت تنظیم شدن در انواع محیط های دریایی و ایجاد حفاظت مناسب از سازه را داراست، خاطرنشان کرد: از قابلیت های ویژه سیستم حفاظت کاتدی ساخته شده مانیتورینگ حفاظت کاتدی به همراه جعبه سیاه اطلاعات حفاظت کاتدی شناور است.

وی طراحی و ساخت سیستم های حفاظت کاتدی تزریقی برای انواع شناورهای نظامی و تجاری، کسب دانش فنی تعمیرات و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی جریان تزریقی برای انواع شناورهای نظامی و تجاری کشور، امکان صادرات سیستم های حفاظت کاتدی جریان تزریقی، قطع وابستگی خارجی در تامین سیستم های حفاظت کاتدی جریان تزریقی و جلوگیری از خروج ارز را از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه عنوان کرد.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان زبده و اقتدارآفرین سازمان صنایع دریایی تاکید کرد: امروز راهبرد وزارت دفاع روز آمدسازی تجهیزات دفاعی مورد استفاده نیروهای مسلح با تکیه بر دانش تخصص و توانمندی داخلی است.