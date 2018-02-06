رسیدن به رکورد «پپ»، چالش جدید «والورده»

به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده از ابتدای فصل که به عنوان سرمربی تیم فوتبال بارسلونا کارش را آغاز کرده یکی پس از دیگری رکوردها را به دست آورده است. به همین دلیل انتظار می‎رود این تیم در تاریخ باشگاه جاودانه شود.

چالش بعدی او این است که بهترین روند شکست‎ناپذیری‏ که مربوط به گواردیولا و ۳۱ بازی است را به نام خودش ثبت کند.

در فصل ۱۱-۲۰۱۰ بارسلونا از سومین هفته بازی‎های لیگ تا سی و سومین هفته شکست نخوردند و تنها ۴ تساوی به دست آوردند. رئال سوسیداد تیمی بود که به این روند پایان داد. این بار اما روند نوعی دیگر است. این تیم از ۷ بازی اخیر فصل گذشته تا ۲۲ بازی ابتدایی این فصل شکست نخورده است. حالا تنها ختافه و ایبار بر سر راه رسیدن والورده به این رکورد هستند.

هفته گذشته در بازی مقابل اسپانیول تیم والورده بهترین شروع فصل تاریخ بارسا را رقم زد و در تمام رقابت‎ها ۲۹ بازی بدون شکست بود.