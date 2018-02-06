دیدار وزیر دادگستری با «نورخدا موسوی» شهید زنده لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری صبح امروز برای سفری یک روزه در لرستان حضور یافت.

وزیر دادگستری به همراه استاندار لرستان و دیگر مسئولان استانی ضمن دیدار با «نورخدا موسوی» شهید زنده لرستانی از خانواده این شهید زنده سرکشی کرد.

سید علیرضا آوایی در این دیدار خطاب به همسر «نورخدا موسوی» گفت: این ایثار و فداکاری شما برای ما درس است، ما باید به سراغ شما بیایم و صحبت های شما را گوش بدهیم تا اصلاح شویم و یادمان بیاید که برای نظام و ارزش های انقلاب چه کسانی فداکاری کرده اند و گرفتار غفلت نشویم.

وی خاطرنشان کرد: من به صورت هفتگی با خانواده ایثارگران دیدار دارم، بیش از آنها ما به این دیدارها نیاز داریم تا ارزش های انقلاب را برای خود یادآوری کنیم.

سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری افتتاح چند طرح و پروژه عمرانی و حضور در شورای اداری و شورای قضایی لرستان را در دستور کار دارد.