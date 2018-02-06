بزرگترین سقوط ۷سال اخیر وال استریت/ سهام آسیایی سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه درحالی‌که نگرانی‌ها از احتمال افزایش تورم، بازارهای مالی را به لرزه درآورد و بازار سهام آمریکا را بیشتر در منطقه قرمز (ضرردهی) فرو برد، وال‌استریت با بزرگترین سقوط خود از ۲۰۱۱ تاکنون روبرو شد و سهام آسیایی سقوط کرد.

در بازارهای آسیا اس‌اندپی‌مینی با سقوط شدید ۳ درصدی به پایین‌ترین سطح ۴ ماهه خود رسید و ضررهای خود را از هفته گذشته، که به بالاترین رکورد تاریخ خود دست یافته بود، تا کنون، به ۱۲ درصد رساند.

گسترده‌ترین شاخص آسیا اقیانوسیه خارج از ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، با سقوط شدید ۴.۳ درصدی روبرو شد که بزرگترین سقوط آن از افت ارزش یوآن در آگوست ۲۰۱۵ تا کنون است. این شاخص امسال برای اولین بار به منطقه قرمز وارد شد.

شاخص نیکی۲۵ ژاپن با شیرجه‌ای ۶.۸ درصدی به قعر فرو رفت و به پایین‌ترین مقادیر ۴ ماهه خود نزدیک شد.

سهام تایوان ۵.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و شاخص هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۴.۹ درصد سقوط کرد.

روز دوشنبه بازار سرمایه‌گذاران را از مسیری که عادت داشتند در آن، تحت شرایط آرام سود ببرند ، به مسیری پرنوسان انداخت.

این عکس‌العمل شدید در شرایطی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران از ۹ سال سود متوالی لذت برده‌اند که دلیل آن هم وجد نرخ‌های بهره پایین بود که باعث شکوفایی و احیای رشد هماهنگ اقتصادی در جهان و بالا رفتن سود شرکت‌ها شده بود.

اگر وال‌استریت به این روند ادامه دهد، زمان‌های خوب و پرسود به پایان خود نزدیک می‌شود.

در حالی‌که سرمایه‌گذاران درگیر افزایش نرخ سود اوراق و احتمال بالا رفتن تورم هستند، سهام آمریکا روز دوشنبه در معاملاتی پر از نوسان دست‌به‌دست شد و شاخص صنعتی داو در یک جلسه، نزدیک به ۱۶۰۰ واحد سقوط کرد، که بزرگترین سقوط یک‌روزه این شاخص در تاریخ بوده است.

سرعت فروش سهام عادی نیست

مایکل پورس، استراتژیست جهانی ارشد ویدن‌اندکو، در نیویورک، می‌گوید: میزان هجوم به فروش سهامی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم نرمال است اما سرعت فروش سهام اصلا نرمال نیست.

او ادامه داد: در مورد این که مسیر بازار به کجا ختم می‌شود؟ من معتقدم در حال حاضر به قله فروش رسیده‌ایم (و از این پس میزان فروش کاهش می‌یابد) و داده‌های اساسی بازار همگی خوب هستند. تنها چیزی که واقعا متفاوت است این است که نرخ سود اوراق قرضه به ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص اس‌اندپی۵۰۰ سقوطی شدید ۴.۱ درصدی را تجربه کرد و شاخص داو هم ۴.۶ درصد پایین افتاد. هر دو شاخص با بزرگترین سقوط درصدی روزانه خود از آگوست ۲۰۱۱ تا کنون مواجه شدند و میزان سقوط خود از مقادیر رکوردی هفته گذشته را به اعماق جدیدی گسترش دادند.

نوریهیرو فوجیتو، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اوراق میتسوبیشی یواف‌جی مورگان‌استنلی، می‌گوید: از پاییز گذشته سرمایه‌گذاران روی اقتصاد طلایی شرط‌بندی کرده بودند؛ توسعه اقتصادی قوی، بهبود درآمدهای شرکت‌ها و تورم ثابت. اما به نظر می‌رسد شرایط کاملا عوض شده است.

یورو در برابر دلار افت کرد و به نرخ ۱.۲۳۵۳ دلار رسید که فاصله زیادی با کمترین میزان یک هفته‌ای ۱.۲۳۳۵ دلار ایجاد نکرد. پس از این که یورو ماه گذشته به بالاترین نرخ ۳ ساله ۱.۲۵۳۸ دلار رسید، چنین تغییری می‌تواند پیش‌زمینه اصلاح قیمتی بزرگتر در آینده باشد.