هیچ یک از کارکنان آسیب جدی ندیدند/ساختمان کاملا خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ محسن طرز طلب گفت: عملیات اطفای حریق که از دیروز آغاز شده است توسط پرسنل آتش نشانی همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به دلیل هوشیاری مسئولین ساختمان و اقدام به موقع سیستم اطفای حریق همه همکاران به سلامت از ساختمان تخلیه شده اند.

وی گفت: وضعیت ایمنی ساختمان و منطقه حادثه به صورت مرتب در حال بررسی و تحت نظارت ستاد مدیریت بحران شهر تهران است و برای اطمینان خاطر ساختمان های اطراف از همشهریان به طور کامل تخلیه شده است و کسی در آن حضور ندارد. پس از اظهار نظر آتش نشانی دلیل این آتش سوزی مشخص خواهد شد.

لازم به تاکید است عکس درج شده در خبر تزیینی است و ارتباطی به حادثه آتش سوزی ساختمان شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی ندارد.