به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه عترت فاطمی در نظر دارد با مشارکت خیران از فرزندان سلاله پاک سادات حمایت کند.

در اطلاعیه این موسسه خیریه آمده است:

همت والایتان موجب شادی آفرینی برای آنان در شب عید امسال خواهد بود و سفره هفت سین آکنده از مهر و محبت شما خوبان ، آغازی خوش را برایشان در سال ۹۷ رقم خواهد زد.

طبق سنت هر ساله ی موسسه، برآنیم که برای شروع سال جدید برای فرزندانمان لباس و کفش هدیه بخریم.

برای هر فرزند مبلغ ۴۵۰ هزار ریال جهت تهیه لباس و کفش عید هزینه می شود.

هر کدام از ما می توانیم در هدیه ی یک یا تعدادی از این هدایا شریک شویم تا با همراهی هم رونق و شادی سال نو را در سراسر ایرانمان به در خانه ی فرزندان زهرای مرضیه(س) ببریم.