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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

تهیه اقلام نوروزی کودکان سادات بی‌بضاعت توسط موسسه عترت فاطمی

تهیه اقلام نوروزی کودکان سادات بی‌بضاعت توسط موسسه عترت فاطمی

موسسه خیریه عترت فاطمی همانند سالهای گذشته بر آن است با مشارکت خیران، اقلام نوروزی کودکان خانواده های بی بضاعت را تهیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه عترت فاطمی در نظر دارد با مشارکت خیران از فرزندان سلاله پاک سادات حمایت کند. 

در اطلاعیه این موسسه خیریه آمده است:

همت والایتان موجب شادی آفرینی برای آنان در شب عید امسال خواهد بود و سفره هفت سین آکنده از مهر و محبت شما خوبان ، آغازی خوش را برایشان در سال ۹۷ رقم خواهد زد.

طبق سنت هر ساله ی موسسه، برآنیم که برای شروع سال جدید برای فرزندانمان لباس و کفش  هدیه بخریم.

برای هر فرزند مبلغ ۴۵۰ هزار ریال جهت تهیه لباس و کفش عید هزینه می شود.

هر کدام از ما می توانیم در هدیه ی یک یا تعدادی از این هدایا شریک شویم تا با همراهی هم رونق و شادی سال نو را در سراسر ایرانمان به در خانه ی فرزندان زهرای مرضیه(س) ببریم.

کد مطلب 4220922

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