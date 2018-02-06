به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، حجتالاسلام والمسلمین حجتاله ذاکر گفت: دومین دوره جشنواره ملی قرآنی و حدیث شیخ طبرسی و اعطای جایزه ویژه علامه طباطبایی در واحد علوم و تحقیقات با مشارکت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی نیمه اول اسفند ماه برگزار می شود.
وی افزود: جایزه ویژه علامه طباطبایی که در رابطه با برترین رویداد قرآنی سال است، امسال به آیتالله جوادی آملی مفسر کبیر قرآن کریم اعطا خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: مقالات و کتابهای چاپ نشده اعضای هیات علمی و روحانیون شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی دارای مدرک سطح ۳ به بالا، با ارسال به دبیرخانه این جشنواره سراسری داوری شده و از برترینهای آن تقدیر میشود.
به گفته ذاکر، تجلیل و تقدیر از چهرههای برگزیده مسابقات قرآنی واحد علوم و تحقیقات و برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم از برنامههای فرهنگی این واحد دانشگاهی در اسفندماه است.
نظر شما