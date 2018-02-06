برگزاری جشنواره طیبات و طیبون در ۸۰۰ شعبه موسسه جامعه القرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، منیر روحی، مدیر روابط عمومی موسسه جامعه القرآن الکریم استان تهران با اشاره به برنامه های این موسسه در دهه فجر گفت: مرحله شهرستانی دو جشنواره کشوری قرآنی علمی فرهنگی هنری طیبات و طیبون تا پایان دهه فجر در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این جشنواره ویژه خواهران و برادران در ۸۰۰ شعبه کشوری موسسه در دو مقطع شکوفه ها و بزرگسال برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این جشنواره در رشته های حفظ اجزای ۱، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و حفظ کل و قرائت و ترتیل برگزار می شود.

روحی با بیان اینکه برگزیدگان مرحله شهرستانی این جشنواره در مرحله استانی در اردیبهشت ماه با هم به رقابت می پردازند، اظهار کرد: مرحله کشوری جشنواره طیبات و طیبون در تابستان برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی موسسه جامعه القرآن الکریم استان تهران با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مسابقات سراسری گل های آسمانی در ایام دهه فجر تصریح کرد: این جشنواره از فردا در استان البرز و تهران بین ۵۷ شعبه موسسه بین گروه سنی دختران ۴ تا ۹ سال و پسران ۴ تا ۸ سال در رشته های حفظ موضوعی آیات به روش اشاره، روخوانی و روانخوانی، حفظ اجزای ۲۹ و ۳۰ و خطابه خوانی برگزار می شود.