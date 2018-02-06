آثار موسیقی ملی طی ۴۰ سال بررسی شد/ ادامه برنامه به شکلی دیگر

مقداد مومن نژاد تهیه کننده برنامه موسیقایی «ای ایران» که در ایام دهه فجر از شبکه یک پخش می شود به خبرنگار مهر توضیح داد: من طرح این برنامه را یک ماه پیش نوشتم و هدفمان این بود که آثار ملی موسیقی ایران را در این ۴۰ سال بررسی کنیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که «ای ایران» یک جشنواره تلویزیونی است آثاری در آن بررسی می شود که از تلویزیون پخش شده است بنابراین این محدودیت را برای خود گذاشتیم و مرکز موسیقی و سرود رسانه ملی لیستی از این آثار در اختیار ما قرار داد که از حدود ۱۰۰ اثر ما ۵۰ قطعه را انتخاب کردیم. رویکرد دوم ما هم این بود که آثاری را بررسی کنیم که برای ایران خوانده شده است.

مومن نژاد اظهار کرد: این ۵۰ اثر در چهار بخش بررسی شد و نکته مهم این است که آثار چهار بخش سنتی، پاپ، محلی و انقلابی با هم مقایسه نمی شوند بیننده می تواند در هر گروهی مجزا رای دهد. این اتفاق خیلی مورد استقبال قرار گرفت چون در بسیاری از نظرسنجی ها حوزه های مختلف و فضاهای متنوع با یکدیگر مقایسه می شوند.

وی همچنین اظهار کرد: تلاش ما این بود که آرای مردمی با دقت ثبت شود و طراحی یک نظرسنجی برای این کار بسیار سخت بود.

تهیه کننده «ای ایران» با اشاره به رویکرد برنامه یادآور شد: این اولین بار است که از شبکه یک برنامه موسیقی محور می بینید و البته ما آثار مرتبط با ایران را در برنامه پخش و مهمانان خوبی را هم به برنامه دعوت کردیم.

وی اضافه کرد: البته چون زمان پخش برنامه ساعت ۲۳ شب است بسیاری از خوانندگان در آن بازه زمانی اجرای کنسرت دارند و یا در سفری هستند و نمی توانند به برنامه بیایند.

مومن نژاد درباره قطعات ملی که توسط خوانندگان اجرا شده اما از تلویزیون پخش نشده است، بیان کرد: ما با بعضی از خوانندگان مثل همایون شجریان و حافظ ناظری که قطعاتی را درباره ایران خوانده اند تماس گرفتیم و گفتیم اگر می خواهند آثارشان را ارایه کنند تا از تلویزیون پخش شود و ما بتوانیم در این جشنواره شرکت دهیم اما تمایلی نداشتند.

وی در پایان درباره ای برنامه گفت: ما در این برنامه اگرچه خوانندگان را دعوت می کنیم اما آنها به نمایندگی از آثار دعوت می شوند و درواقع این آثار هستند که برگزیده می شوند. متاسفانه زمان ما در برنامه خیلی محدود بود و اگر بتوانیم برنامه دیگری داشته باشیم بیشتر به دیگر عوامل یک اثر موسیقایی می پردازیم. احتمالا طرح دیگری داشته باشیم که این بار برای خوانندگان جوانی که برای ایران خوانده اند فراخوان خواهیم داد.