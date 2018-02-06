بازار یک میلیاردی فناوری نانو تا سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر سعید سرکار در افتتاحیه سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مستربچ و کامپاند گفت: طبق سند راهبردی اول، فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه صنعتی و بازار مورد توجه بود و مدتی است حرکت به سمت تجاری سازی محصولات نانویی با نگاه صادراتی را آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: تربیت نیروی متخصص و ارتقای بنیه علمی پایه حرکت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بود و امروز قصد داریم نقش فناوری‌های نوین در توسعه صنعتی بنگاه‌های اقتصادی را پر رنگ تر کنیم. بر این اساس افزایش ظرفیت سنتز و تولید مواد اولیه نانو مورد هدف است که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد این مواد، فناوری بومی دارد و در برخی کاربردهای صنعتی به صورت انبوه تولید می‌شوند.

وی افزود: گام دوم پس از توسعه نیروی انسانی، رسوخ فناوری نانو در صنایع موجود به منظور ارتقای کیفیت این محصولات است، چنانچه صنایع از قابلیت‌های این فناوری نوظهور در تولید و بهینه‌سازی محصولات استفاده نکنند، در آینده بسیاری از بازارها را از دست خواهند داد. در حال حاضر فناوری نانو در بیش از ۱۰ عرصه صنعتی به کار گرفته شده و منجر به کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ارزش افزوده شده است.

سرکار گفت: در حال حاضر جغرافیای صادرات فناوری نانوی ایران، گسترۀ وسیعی دارد، زیرا محصولات نانویی از ایران به بیش از ۵۰ کشور دنیا صادر می‌شود؛ اما حجم صادرات یعنی ۳۵ میلیون دلار برای محصولات مبتنی بر نانو در مقیاس جهانی قابل قبول نیست. در نظر داریم همانطور که در تولید علم نانو به جایگاه چهارم دنیا دست یافتیم و توانستیم در مقطعی از زمان به رشد سالانه ۱۰۰ درصدی دست یابیم، در زمینه اقتصاد نانو نیز این پیشرفت را تجربه کنیم و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال ۹۸ به بازار یک میلیارد دلاری دست یابیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در رابطه با فعالیت‌های انجام شده در حوزه اقتصاد دانش بنیان گفت: در حال حاضر در کشور چین چند خط تولید انبوه راه‌اندازی کرده‌ایم و صادرات به چین تا پایان سال ۲۰۱۷ در حدود ۵.۵ میلیون دلار بوده و در ۲۰ حوزه مختلف، از صادرات محصولات و فروش دانش فنی با چین همکاری می‌کنیم و کره جنوبی نیز خط تولید نانوالیاف خود را به ارزش ۳۵۰ هزار دلار از ایران خریداری کرده است.