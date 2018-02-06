به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت میدکو در سال ۱۳۸۶ با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیارد ریال با هدف بهره‌گیری و فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم مستتر در بخش معدنی کشور تأسیس شد و شعار محوری «معدن به جای نفت» را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

وی ادامه داد: بر اساس طرح توجیهی تهیه شده، مقرر بود که تعداد ۲۰ کارخانه، ۳ پروژه اطلاعاتی و زیست‌محیطی و ۱۲ طرح معدنی و اکتشافی در نقاط مختلف استان کرمان و یک کارخانه در استان همدان، که بعضاً جزو نقاط محروم هم منظور می‌شوند، تأسیس و راه‌اندازی شود و با احداث کارخانه‌های مختلف، ظرفیت عظیمی به بخش فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات فولادی کشور اضافه شود و از خام‌فروشی در این بخش تا حد مناسبی جلوگیری شود.

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد افزود: پس از طی مراحل مقدماتی تأسیس و انتخاب محل اجرای پروژه‌ها و اخذ مجوزهای لازم، مراحل اجرایی پروژه‌ها از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و ظرف مدت کوتاهی (با توجه به استانداردهای صنعت) بخش عمده‌ای از کارخانجات مزبور به مرحله بهره‌برداری رسید و بخش‌های باقی‌مانده در سال جاری و سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

رفیعی با برشمردن برخی از این پروژه‌ها و طرح‌ها ادامه داد: تولید ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن (۴ کارخانه)، تولید ۷.۵ میلیون تن گندله سنگ آهن (۳ کارخانه)، تولید ۲۴ هزار تن فروسیلیس (۲ کارخانه)، تولید ۸۰۰ هزار تن کک متالوژی، تولید ۱۱۰۰ هزار تن کنسانتره ذغال سنگ (۲ کارخانه)، تولید ۵۰ هزار تن کاتد مسی، تولید ۱۲ هزار تن لوله‌های مسی، تولید ۴.۲ میلیون تن فولاد (۵ کارخانه)، نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق و تولید ۵۰۰ هزار تن آهک و دولومیت نمونه‌ای از این طرح‌ها هستند که یا به بهره‌برداری رسیده‌اند و یا در حال تکمیل هستند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد میدکو در ارتباط با مولفه‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی افزود: شرکت میدکو در مؤلفه‌های ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، رویکرد جهادی، مردم‌محوری، تأمین امنیت اقلام راهبردی و اساسی به‌ویژه غذا، دارو و خودکفایی در این اقلام، کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت، اصلاح الگوی مصرف، فساد ستیزی و دانش‌محوری عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشته‌است.

مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد در پایان گفت: از زمان شروع مراحل اجرایی پروژه‌های شرکت میدکو، در شهرهای نسبتأ محروم استان کرمان، به تدریج جغرافیای اقتصادی منطقه به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته و با افزایش رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در سطح منطقه و حتی استان‌های همجوار، خوشبختانه نشانه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی، به طور عمده در این مناطق قابل مشاهده است.