«ازنا» در انتظار فولادی شدن و «پارسیلون» همچنان تعطیل

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام در لرستان یکی از معضلات موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال این استان محسوب می‌شود، طرح‌ها و پروژه‌هایی که باگذشت سال‌ها همچنان در چندقدمی افتتاح متوقف و برخی نیز بعد از واگذاری غیراصولی تعطیل شدند.

این طرح‌های صنعتی و تولیدی نیمه‌کاره و تعطیل در لرستان موجب ناامیدی مردم شده چراکه با افتتاح و احیای آن‌ها زمینه ایجاد اشتغال خوبی در استان می‌تواند فراهم شود.

لرستان همواره یکی از استان‌های صدر جدول بیکاری در کشور بوده و این در حالی است که اگر برخی از همین طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و اقتصادی در لرستان به مرحله افتتاح برسند و شرایط احیای واحدهای راکد فراهم شود، شاید بخشی از زخم ملتهب بیکاری در این استان التیام پیدا کند.

ازنا همچنان در انتظار «فولادی» شدن!

امید امیدی شاه‌آباد معاون اقتصادی استانداری لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما در کنار راه‌اندازی طرح‌های فعال اقتصادی در لرستان، بخشی از زمان خود را صرف پیگیری طرح‌های راکد در استان می‌کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از طرح‌های راکد در استان را «فولاد ازنا» است، عنوان کرد: این طرح با حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، سال‌های سال است که متوقف شده است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به دلیل راکد بودن این طرح اقتصادی در لرستان، تصریح کرد: مالک این مجموعه، بنا به دلایلی غیر از «فولاد ازنا» مشکلات حقوقی و قضایی دارد.

«فولاد ازنا» در گیرودار مشکلات حقوقی و قضایی

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: این مشکلات حقوقی و قضایی «فولاد ازنا» در حال رفع‌شدن هستند.

وی گفت: چند هفته پیش بود که در جلسه با مدیرعامل ایمیدرو مشکلات مربوط به این طرح اقتصادی مورد طرح قرار گرفت، از این مجموعه بازدید هم صورت گرفت، قول مساعد داده شد که کمک کنند این مجموعه راه‌اندازی فعال شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: بخشی از مشکلات مالک هم خوشبختانه حل شده است.

امیدی شاه‌آباد با تأکید بر اینکه راهکار دیگر ما در مورد این طرح اقتصادی این بود که باتوجه‌به تسهیلاتی که از سال‌های دور این مجموعه گرفته است، پیشنهاد دادیم که بانک عامل این طرح اقتصادی را تملک کند و سپس آن را به سرمایه‌گذار واگذار کند، عنوان کرد: سرمایه‌گذار زیاد است، ولی باید مشکل حقوقی و قضایی این طرح حل شود.

تعطیلی ۱۰ساله «پارسیلون»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به «پارسیلون» خرم‌آباد به‌عنوان یکی از مجموعه‌های اقتصادی راکد در لرستان اشاره کرد و گفت: این مجموعه اقتصادی نیز حدود ۱۰ سال است که تعطیل است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، بیان داشت: یک واگذاری ناموفق در مورد این مجموعه اقتصادی در لرستان صورت‌گرفته است.

امیدی شاه‌آباد با اشاره به پیگیری برای فعال‌شدن این واحد اقتصادی لرستان، تصریح کرد: تا کنون سه سرمایه‌گذار درجه یک را پای‌کار آورده‌ایم تا ظرفیت‌های این مجموعه را ببینند و بررسی کنند.

«پارسیلون» در انتظار مزایده

وی با بیان اینکه همچنین به شرکت مربوط به این مجموعه اقتصادی که ذیل یکی از بانک‌های کشور بوده و مالک فعلی مجموعه «پارسیلون» است، فشار آورده‌ایم که آن را به مزایده بگذارد، گفت: یا سه سرمایه‌گذاری که ما پای‌کار آورده‌ایم و یا سرمایه‌گذار دیگر می‌توانند در مزایده شرکت کنند و «پارسیلون» را خریداری کنند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: هر طرح جدیدی که برای «پارسیلون» از سوی سرمایه‌گذار ارائه می‌شود کاملاً طرح صنعتی مرتبط با همین حوزه خواهد بود تا به تولید برسد.

وعده راه‌اندازی «صدر فولاد»

امیدی شاه‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «صدر فولاد» خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: هفته گذشته از طریق هیئت حمایت از صنایع کشور پیگیری‌های برای این طرح اقتصادی داشتیم، استاندار لرستان نیز با وزیر صنعت دررابطه‌با این طرح رایزنی داشتند.

وی تصریح کرد: قول مساعد برای حمایت از این طرح اقتصادی گرفته شده، با مالک مجموعه هم صحبت شده است و اعلام کرده‌ایم که به او برای راه‌اندازی این مجموعه کمک می‌کنیم،

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: هیئت حمایت از صنایع کشور وقتی دررابطه‌با یک طرح ورود پیدا می‌کند، اولین گام این بوده که بدهی‌های آن را فریز می‌کند، سپس سرمایه‌گذار جدید ورود پیدا می‌کند و طی یک قراردادی آن را به بهره‌برداری می‌رساند، سود خودش را بر می‌دارد، یک مجموعه فعال را تحویل مالک می‌دهد.

امیدی شاه‌آباد، افزود: نمونه موفق دراین‌رابطه «سامان کاشی» بروجرد است.